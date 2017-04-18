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Розенко обвинил главу миссии МВФ в Украине в непрофессионализме за его мнение о пенсионной системе Украины

18 апреля в 13:10

Глава миссии МВФ в Украине считает введение в Украине накопительной пенсионной системы преждевременным. 

мвф
Вице-премьер Розенко поставил под сомнение профессиональные качества главы миссии МВФ в Украине
sputniknews.com
Вице-премьер-министр Павел Розенко раскритиковал статью главы миссии МВФ в Украине Рона ван Родена о пенсионной системе Украины, опубликованную "Экономической правдой", обвинив его в "ужасном непрофессионализме".

Так, в своей статье ван Роден указывает, что основная структура пенсионной системы Украины с советских времен не изменилась, а введение в Украине накопительной пенсионной системы было бы преждевременным шагом.

"Введение так называемой накопительной пенсионной системы (второй уровень) в дополнение к действующей системе, на чем кое-кто настаивает, не будет иметь особого смысла без предварительного исправления недостатков действующей системе. Введение накопительной системы было бы преждевременным, учитывая нынешний уровень развития финансовых рынков и нормативно-правовую базу в Украине", – написал он в своей статье для "Экономической правды"

В то же время, ЭП сообщает, что комментируя публикацию в Facebook, Павел Розенко усомнился в профессиональных качествах ван Родена, указав, что тот не понимает, как работает пенсионная система Украины.

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Экономическая правда

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"После слов "эксперта", что "основная структура пенсионной системы не изменилась с советских времен", пропало всякое желание читать этот весь бред до конца...", - написал вице-премьер.

"Ну а сентенции на тему введения второго уровня – вообще "no comment". Человек просто не понимает, что это такое и как оно все работает... Ужасный непрофессионализм!!!", - заключил он.

напомним, министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью ZN.UA заявил, что в ходе реализации пенсионной реформы правительство не должно допустить роста дефицита пенсионного фонда Украины выше нынешней отметки в 140 млрд грн. По его словам, законопроект о пенсионной реформе должен быть представлен до 16 мая.

Подробнее о накопительной пенсионной системе и перспективах ее введения в Украине читайте в статье Юрия Соловья "Накопительная пенсионная система — ключевая социально-экономическая реформа" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Экономическая правда
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Тэги система Украина пенсии
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