Российский "Газпром" снизил давление газа на входе украинскую ГТС

В "Укртрансгазе" рассказали о нарушении контракта со стороны "Газпрома".

"Газпром" снизил давление в ГТС gazprom.ru

Российский "Газпром" снизил на 9% давление газа на входе в газотранспортную систему (ГТС) Украины.

"Газпром продолжает нарушать контрактное давление: на россйской станции Суджа зафиксировано его резкое снижение на 9% от нормы. Несмотря на это, Украина выполняет транзитную заявку и обеспечивает необходимое давление на западной границе", - сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь "Укртрангаза" Максим Билявский.

Подробно об украинской ГТС и транзите российского газа читайте в статье ZN.UA "Транзит и реверс: скованные одной цепью?"