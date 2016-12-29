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Российский "Газпром" снизил давление газа на входе украинскую ГТС

29 декабря в 08:03

В "Укртрансгазе" рассказали о нарушении контракта со стороны "Газпрома". 

газ, Газпром
"Газпром" снизил давление в ГТС
gazprom.ru
Российский "Газпром" снизил на 9% давление газа на входе в газотранспортную систему (ГТС) Украины.

"Газпром продолжает нарушать контрактное давление: на россйской станции Суджа зафиксировано его резкое снижение на 9% от нормы. Несмотря на это, Украина выполняет транзитную заявку и обеспечивает необходимое давление на западной границе", - сообщил на своей странице в Facebook пресс-секретарь "Укртрангаза" Максим Билявский.

Читайте также: "Газпром" предложил Украине покупать российский газ без подписания допсоглашения

Подробно об украинской ГТС и транзите российского газа читайте в статье ZN.UA "Транзит и реверс: скованные одной цепью?"

По материалам: ZN.UA
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Тэги давление Украина ГТС транзит Газпром Россия
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