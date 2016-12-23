Суд Литвы обязал "Газпром" выплатить штраф в 35,6 млн евро

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Компания нарушила условия договора, отказавшись от обмена газом с литовскими коллегами, что привело к росту тарифов для потребителей Литвы.

Суд Литвы обязал "Газпром" выплатить штраф gazprom.ru

Главный административной суд Литвы отклонил апелляцию российской компании, поданную на решение Совета по конкуренции о взыскании с нее штрафа в размере 35,6 млн евро. "Газпром" был оштрафован за отказ от подписания договора об обмене газом с компанией Lietuvos energija gamyba, сообщает издание "Дождь" со ссылкой на литовское издание BNS.

Совет по конкуренции принял соответствующее решение в октябре 2014 года.

Ранее, в 2012 году, литовская компания обратилась к российскому регулятору с просьбой о проведении обмена для закупки топлива на более выгодных условиях. Литовские партнеры "Газпрома" предложили компании направить в Литву часть газа, который поставляется в Польшу через Беларусь. При этом литовская сторона готова была компенсировать российский газ в Польше, отдав "Газпрому" купленный в Европе.

Российская компания отказала Lietuvos energija gamyba, что привело к росту тарифов для литовских потребителей. Совет по конкуренции постановил, что "Газпром" создал препятствия Lietuvos energija gamyba и нарушил условия договора.

В 2004 году при покупке 34% акций компании Lietuvos dujos "Газпром" обязался не создавать препятствия литовским потребителям в приобретении газа у других поставщиков.

Как сообщалось ранее, Польша обратилась в Европейский суд, чтобы обжаловать решение Европейской комиссии о расширении доступа российской компании "Газпром" к немецкому газопроводу OPAL. В МИД страны посчитали, что соответствующее решение Еврокомиссии делает ее зависимой от России и угрожает безопасности газовых поставок в Центральную и Восточную Европу.

16 декабря "Газпром" обратился в Киевский апелляционный хозяйственный суд с жалобой на решение Киевского хозяйственного суда. В январе этого года АМКУ оштрафовал российскую компанию "Газпром" на 85,966 млрд гривень за злоупотребление регулятором монопольным положением на рынке транзита газа.