Суд Литвы обязал "Газпром" выплатить штраф в 35,6 млн евро

Компания нарушила условия договора, отказавшись от обмена газом с литовскими коллегами, что привело к росту тарифов для потребителей Литвы.
Совет по конкуренции принял соответствующее решение в октябре 2014 года.
Ранее, в 2012 году, литовская компания обратилась к российскому регулятору с просьбой о проведении обмена для закупки топлива на более выгодных условиях. Литовские партнеры "Газпрома" предложили компании направить в Литву часть газа, который поставляется в Польшу через Беларусь. При этом литовская сторона готова была компенсировать российский газ в Польше, отдав "Газпрому" купленный в Европе.
Российская компания отказала Lietuvos energija gamyba, что привело к росту тарифов для литовских потребителей. Совет по конкуренции постановил, что "Газпром" создал препятствия Lietuvos energija gamyba и нарушил условия договора.
В 2004 году при покупке 34% акций компании Lietuvos dujos "Газпром" обязался не создавать препятствия литовским потребителям в приобретении газа у других поставщиков.
Как сообщалось ранее, Польша обратилась в Европейский суд, чтобы обжаловать решение Европейской комиссии о расширении доступа российской компании "Газпром" к немецкому газопроводу OPAL. В МИД страны посчитали, что соответствующее решение Еврокомиссии делает ее зависимой от России и угрожает безопасности газовых поставок в Центральную и Восточную Европу.
16 декабря "Газпром" обратился в Киевский апелляционный хозяйственный суд с жалобой на решение Киевского хозяйственного суда. В январе этого года АМКУ оштрафовал российскую компанию "Газпром" на 85,966 млрд гривень за злоупотребление регулятором монопольным положением на рынке транзита газа.Дождь