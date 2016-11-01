Россия ввела эмбарго на импорт соли из Украины и еще девяти "враждебных" стран

Украина до 2016 года поставляла половину всей импортной соли в РФ.

Украинскую соль запретили в России Новости Донбасса

Россия ввела запрет на импорт соли из стран, которые поддержали антироссийские санкции. С 1 ноября запрещено ввозить соль из Украины, а также из США, стран Евросоюза, Канады, Австралии, Норвегии, Албании, Черногории, Исландии и Лихтенштейна, сообщается на сайте Минсельхоза РФ.

В список запрещенных к ввозу продуктов включены соль (столовая и денатурированная), хлорид натрия чистый, растворенные или нерастворенные в воде или содержащие или не содержащие добавки агентов, препятствующих слипанию и обеспечивающих сыпучесть, морская вода (код ТН ВЭД ЕАЭС 2501 00).

Минсельхоз ввел запрет 10 сентября, однако постановление вступило в силу только с 1 ноября. В министерстве надеются компенсировать импортные поставки за счет импортозамещения, а также за счет ввоза из стран Евразийского экономического союза.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2015 году на территорию России было ввезено 1,7 млн тонн соли на 83,1 млн долларов. При этом, Украина импортировала 864,2 тыс. тонн, или 49,1% общего объема импорта.

Далее по объемам ввоза идут Беларусь (36,7%), Казахстан (7,4%), Турция (2,3%), Нидерланды (1,6%), Дания (1,2%).

В августе Россия продлила продовольственное эмбарго в отношении ряда стран до 31 декабря 2017 года.