Рева ожидает сокращения числа получающих субсидии домохозяйств на треть к началу 2018 года

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Глава Минсоцполитики обещает, что стремительного роста тарифов уже не будет.

Число получателей субсидий в дальнейшем будет уменьшаться Андрей Товстыженко, ZN.UA

К первому января 2018 года число получателей субсидий в Украине сократится до 5 млн домохозяйств, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева в интервью

Отвечая на вопрос о влиянии повышения МЗП на число получателей субсидий, глава Минсоцполитики рассказал, что наибольшее количество социально незащищенных, неспособных заплатить за ЖКХ, Украина должна была получить на конец отопительного сезона 2017.

"Когда мы считали, сколько вообще может быть получателей субсидий, то выходили на 8--9 млн. По факту на январь 2017-го их было 7,5 млн. Остальные 1,5 млн, скорее всего, имели формальное право на получение очень небольшой субсидии, но просто не захотели заниматься ее оформлением. Так как стремительного роста тарифов уже не будет, а доходы людей растут, я прогнозирую, что на 1 января 2018 субсидии будут получать около 5 млн домохозяйств. Где-то треть отсеется", - отметил Рева.

В начале марта Андрей Рева заявил, что жилищные субсидии сейчас получают 6,6 миллиона украинских семей, а на протяжении всего отопительного сезона 2016-2017 гг. государственной поддержкой воспользовались 7,4 млн домохозяйств.

Читайте интервью Андрея Ревы ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".