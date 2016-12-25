Топ Новости
<
>

Размещение базы данных "Приват24" за рубежом противоречит нормативам НБУ 5

25 декабря в 07:03

Соучредителями американской компании, владеющей ОС, на которой работает "Приват24", являются вчерашние акционеры Приватбанка.

Приватбанк
"Приват24" не может работать без софта, который не принадлежит Приватбанку
Alimkin / Depositphotos
Факт размещения базы данных сервиса онлайн-банкинга "Приват24" на хостинге американской компании Middleware Inc противоречит нормативам, установленным национальным банком Украины еще в 2003 году.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юрий Сколотяный. По его словам, хотя формально права на "Приват24" перешли в собственность государства, данная система не может работать без софта и программных кодов, которые банку не принадлежат.

"Приват24" работает на базе облачной операционной системы Corezoid (как, не исключено, и весь процессинг "Привата"), собственник которой вовсе не Приватбанк, а американская компания Middleware Inc. Ее соучредителями являются вчерашние акционеры банка, поэтому какой окажется будущая цена за хостинг — хороший вопрос", - говорится в статье.

"Как, кстати, интересно и то, почему стало возможным, что система обработки и хранения информации "Приват24" находится за рубежом, если нормативка НБУ это напрямую запрещает (п. 1.4 постановления НБУ №254 от 18 июня 2003 г.)? Опять "юридические нюансы"?", - задается вопросом Сколотяный.

Читайте также: Во время переговоров по национализации Приватбанка из него активно вымывались средства

Ранее первый зампредседателя правления НБУ Яков Смолий заявлял, что все сервисы национализированного "ПриватБанка"  (в том числе – система интернет-банкинга "Приват 24"), во время и после национализации банка будут работать в обычном режиме.

22 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ "Приватбанк", в результате чего владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины.

Подробнее о процессе и последствиях полной национализации "Приватбанка" читайте в статье Юрия Сколотяного "О залогах и заложниках" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Приватбанк Нацбанк финансы
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
5 комментариев
  • Viktor Skeptik Сегодня, 08:38 Слабість наших програмістів видно прямо на цьому сайті, повідомлення печатає в трьох екземплярах, а про прграмне забезпечення банку я вже мовчу.))) Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Роман Мастикаш Сегодня, 08:20 фізичне розміщення бази даних - це одне (навіть якщо це віртуальне сховище), а софт - це інше. Є декілька складових функціонування ПЗ. Не потрібно "ліпити" системний софт та прикладний в кучу. Любе ПЗ - це ОС, сховище, система живлення та прикладне ПЗ. Теепер ЦОДи винесені в "хмару" , а це що догма? Просто вважається доступ та надійність вища... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Viktor Skeptik Сегодня, 07:22 Логічно буде інтегрувати приват у ощадбанк і відказатися від приват24, нехай ця фірма функціонує сама по собі. А інакше можливий шантаж в любий момент.
    Моня Киевский Сегодня, 07:40
    Витя, ты хоть понял, что написал? Логичней было бы Гонтареву завалить, чем интегрировать в банк где нет специалистов-банкиров. Гонтарева думала, что Беня взял и отдал и убедила нас в этом, хотя прекрасно знала, что Приват 24 в облаке и это знали клиенты банка, ну те что покруче и поэтому и держали свои операции с банком. А теперь всё может вообще поломаться, если не обвалиться. Не всё так просто.
    Ответить Цитировать Пожаловаться
    Viktor Skeptik Сегодня, 08:34
    Ти сам підтвердив що не все так просто, і фактично банком управляє хтось там із-за границі. Тому завтра вже можуть цей приват паралізувати, і знову буде паніка. Запитання, що робити? Вище я написав один із сценаріїв.
    Ответить Цитировать Пожаловаться
    Ответить Цитировать Пожаловаться
Loading...
Реклама
USD 26.29
EUR 27.45
Последние новости