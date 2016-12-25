Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Соучредителями американской компании, владеющей ОС, на которой работает "Приват24", являются вчерашние акционеры Приватбанка.

"Приват24" не может работать без софта, который не принадлежит Приватбанку Alimkin / Depositphotos

Факт размещения базы данных сервиса онлайн-банкинга "" на хостинге американской компании Middleware Inc противоречит нормативам, установленным национальным банком Украины еще в 2003 году.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юрий Сколотяный. По его словам, хотя формально права на "Приват24" перешли в собственность государства, данная система не может работать без софта и программных кодов, которые банку не принадлежат.

"Приват24" работает на базе облачной операционной системы Corezoid (как, не исключено, и весь процессинг "Привата"), собственник которой вовсе не Приватбанк, а американская компания Middleware Inc. Ее соучредителями являются вчерашние акционеры банка, поэтому какой окажется будущая цена за хостинг — хороший вопрос", - говорится в статье.

"Как, кстати, интересно и то, почему стало возможным, что система обработки и хранения информации "Приват24" находится за рубежом, если нормативка НБУ это напрямую запрещает (п. 1.4 постановления НБУ №254 от 18 июня 2003 г.)? Опять "юридические нюансы"?", - задается вопросом Сколотяный.

Ранее первый зампредседателя правления НБУ Яков Смолий заявлял, что все сервисы национализированного "ПриватБанка" (в том числе – система интернет-банкинга "Приват 24"), во время и после национализации банка будут работать в обычном режиме.

22 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ "Приватбанк", в результате чего владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины.

Подробнее о процессе и последствиях полной национализации "Приватбанка" читайте в статье Юрия Сколотяного "О залогах и заложниках" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".