Соучредителями американской компании, владеющей ОС, на которой работает "Приват24", являются вчерашние акционеры Приватбанка.
Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юрий Сколотяный. По его словам, хотя формально права на "Приват24" перешли в собственность государства, данная система не может работать без софта и программных кодов, которые банку не принадлежат.
"Приват24" работает на базе облачной операционной системы Corezoid (как, не исключено, и весь процессинг "Привата"), собственник которой вовсе не Приватбанк, а американская компания Middleware Inc. Ее соучредителями являются вчерашние акционеры банка, поэтому какой окажется будущая цена за хостинг — хороший вопрос", - говорится в статье.
"Как, кстати, интересно и то, почему стало возможным, что система обработки и хранения информации "Приват24" находится за рубежом, если нормативка НБУ это напрямую запрещает (п. 1.4 постановления НБУ №254 от 18 июня 2003 г.)? Опять "юридические нюансы"?", - задается вопросом Сколотяный.
Ранее первый зампредседателя правления НБУ Яков Смолий заявлял, что все сервисы национализированного "ПриватБанка" (в том числе – система интернет-банкинга "Приват 24"), во время и после национализации банка будут работать в обычном режиме.
22 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ "Приватбанк", в результате чего владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины.
Подробнее о процессе и последствиях полной национализации "Приватбанка" читайте в статье Юрия Сколотяного "О залогах и заложниках" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA