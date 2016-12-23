Коломойский прокомментировал национализацию "Приватбанка"

Бизнесмен назвал "Приватбанк" "жертвой произвола НБУ".

Коломойский обвинил Гонтареву в намеренной дестабилизации "Приватбанка" politica-ua.com

Бизнесмен Игорь Коломойский в первом официальном комментарии относительно национализации "Приватбанка" отметил решительные действия Кабинета министров.

"Я считаю, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение. Если бы они не решились на этот шаг, это поставило бы под угрозу всю финансовую систему Украины", – сказано в заявлении бизнесменна, опубликованном ТСН в ночь на пятницу, 23 декабря.

Коломойский также заявил, что руководство НБУ в лице его главы Велерии Гонтаревой проводило кампанию намеренной дестабилизации "Приватбанка".

"У "ПриватБанка" был сбалансированный обеспеченный кредитный портфель, подтвержденный международным аудитом. Однако НБУ, постоянно меняя свои собственные нормативы, придумывал все новые и новые способы искусственного снижения капитализации банка", – заверил Коломойский. По его словам, основанием для "рассказов о мифической дыре в 150 миллиардов гривень и 97% связанных кредитов" стало произвольное изменение Нацбанком учетной политики.

"Регулятор использовал все возможные приемы, чтобы додавить "Приватбанк". И, к сожалению, у него это получилось… Мы защищали наш банк до последнего, но ровно до того момента, пока мы не почувствовали угрозу для клиентов. А в остальном, история расставит все по своим местам", – заявил Коломойский. Он также выразил надежду, что новый менеджмент "Приватбанка" будет эффективно им управлять, "сохранит и приумножит его высокие стандарты".

22 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Министерство финансов подписали договор о продаже 100% акций ПАО КБ "Приватбанк", в результате чего владельцем 100% акций банка стало государство в лице Министерства финансов Украины.

Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение о национализации Приватбанка. Согласно решению, Министерство финансов выкупит 100% его акций за 1 грн. После этого Минфин примет участие в докапитализации банка путем приобретения акций дополнительной эмиссии. Кабмин также поручил Минфину выпустить облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в размере до 116,8 млрд грн сроком обращения до 15 лет и процентной ставкой дохода на уровне не выше 10,5% годовых с последующим внесением их от имени государства в оплату за акции дополнительной эмиссии Приватбанка.

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