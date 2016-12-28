Расходы на администрацию президента в 2017 году вырастут на 65% - госбюджет

Расходы общего фонда госбюджета-2017 вырастут на 14,3%. Расходы на офис Порошенко – в 4,5 раза больше.

Администрация Порошенко получила существенную прибавку Андрей Товстыженко, ZN.UA

В опубликованном законе "" заложено увеличение расходов на администрацию президента Украины на 65%.

Согласно тексту закона, расходы на администрацию президента из общего фонда госбюджета вырастут до 743 млн грн против 453 млн грн в 2016 году.

Всего же из общего фонда на Государственное управление делами Кабинет министров, депутаты Верховной Рады и президент (готовившие и принимавшие закон госбюджете) решили потратить 1 млрд 870 млн грн, что на 60% большее, чем в 2016 году (1 млрд 169 млн грн).

Стоит отметить, что в госбюджете-2017 заложен рост доходов общего фонда на 17,1%, а рост расходов общего фонда - на 14,3%.

Напомним, что Верховная Рада ранним утром 21 декабря проголосовала за госбюджет на 2017 год. 26 декабря президент Петр Порошенко подписал закон о госбюджете на 2017 год.

Подробнее о госбюджете на следующий год читайте в материале Юлии Самаевой "Госбюджет-2017: а так все чинно начиналось" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".