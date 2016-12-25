В утвержденном Радой варианте Госбюджета-2017 снизили поступления от внутреннего НДС

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В то же время, поступления от импортного НДС увеличили, несмотря на проседающий украинский экспорт.

Несмотря на повышение МЗП, Рада не рассчитывает на рост поступлений от НДС Коллаж ZN.UA

В утвержденном Верховной Радойуровень поступлений от "внутреннего" налога на добавленную стоимость (НДС) по неназванным причинам снизили на 10 млрд грн, а поступления от импортного НДС – напротив, увеличили на 13 млрд.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Самаева. По ее словам, в ходе депутатских переговоров по данным статьям, парламентариев интересовало, прежде всего, увеличение суммы НДС к возмещению.

"По необъяснимым причинам поступления от внутреннего НДС снизили на 10 млрд грн, хотя они вроде должны расти — ведь в результате повышения МЗП должен подогреваться и потребительский спрос. Зато поступления от импортного НДС, наоборот, увеличили на 13 млрд грн, хотя экспорт у нас стабильно проседает, а новосозданное экспортное агентство мгновенно ситуацию точно не улучшит. Но это мало кого интересовало в сессионном зале, главное, что после переговоров в зале "Каминном" сумму НДС к возмещению увеличили на 1,5 млрд", - говорится в статье.

Самаева констатирует, что по итогам утвеждения госбюджета сложилась ситуация, при которой никто не может четко сказать, какие суммы зайдут в доходную часть бюджета, а какие – пройдут "мимо кассы", а принятый наспех бюджет, в котором учтены пожелания "всех и каждого", не учитывает потребностей государства.

Напомним, Верховная Рада Украины на ночном заседании 21 декабря утвердила во втором чтении и в целом государственный бюджет Украины на 2017 год.

За принятие бюджета проголосовали 274 народных депутата, против были 37 парламентариев, воздержались 35.

Подробнее об утвержденном Верховной Радой бюджете на 2017 год читайте в статье Юлии Самаевой "Госбюджет–2017: а так все чинно начиналось" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".