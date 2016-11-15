Путин заявил Меркель о "рисках" отбора Украиной российского газа, идущего по транзиту в ЕС

Российский лидер утверждает, что Украина может присвоить себе европейский газ в связи с "холодной зимой".

Путин переживает по поводу сохранности газа, следующего в Европу через украинскую ГТС kremlin.ru

Президент РФзаявил федеральному канцлеру Германии Ангеле Меркель, что украинская сторона может несанкционированно отбирать часть российского газа, поставляемого в ЕС в соответствии с действующими контрактами.

Как сообщает пресс-служба президента РФ, соответствующее заявление российский лидер в ходе телефонного разговора с Меркель 14 ноября.

"Обстоятельно обсуждена ситуация вокруг транзита российского газа европейским потребителям через территорию Украины. В.Путин обратил внимание на то, что в связи с прогнозируемой синоптиками холодной зимой могут возрасти риски несанкционированного отбора украинской стороной части российского газа, поставляемого в Европу в соответствии с действующими контрактами", – указывается в сообщении.

Помимо этого, Путин и Меркель обменялись мнениями о работе по реализации Минсих соглашений и ситуации в Донбассе.

Напомним, 28 октября Еврокомиссия приняла решение позволить российскому "Газпрому" увеличить объемы поставки газа через "Северный поток", в обход украинской ГТС, при помощи газопровода OPAL.

Подробнее о решении Еврокомиссии по поводу OPAL и его негативном влиянии на газотранспортные позиции Украины читайте в статье Анны Лютой "OПАЛенные "Газпромом", в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".