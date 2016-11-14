Украина рассчитывает на поддержку Швеции в вопросе газопровода OPAL

Расширение "Газпрому" доступа к OPAL не имеет никакого экономического смысла, заявил президент Украины.

Порошенко обсудит решение ЕК в пользу "Газпрома" со шведскими партнерами Сайт президента Украины

Украинская сторона рассчитывает на принципиальную позицию Швеции в вопросе использования Россией мощностей газопровода OPAL, заявил президент Украины Петр Порошенко 14 ноября.

"Также мы рассчитываем на принципиальную позицию Швеции относительно проекта OPAL, проекта "Северный поток". И мы сегодня еще будем иметь время для обсуждения. Поскольку это – политически мотивированный проект, который не имеет никакого экономического смысла", – цитирует "Укринформ" заявление Порошенко на пресс-конференции.

Президент выразил надежду, что обсуждение данного вопроса с шведской стороной будет эффективным.

Напомним, 28 октября Еврокомиссия приняла решение позволить российскому "Газпрому" увеличить объемы поставки газа через "Северный поток", при помощи газопровода OPAL.

Подробнее о решении Еврокомиссии по поводу OPAL и его негативном влиянии на газотранспортные позиции Украины читайте в статье Анны Лютой "OПАЛенные "Газпромом", в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".