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Украина рассчитывает на поддержку Швеции в вопросе газопровода OPAL

14 ноября в 17:34

Расширение "Газпрому" доступа к OPAL не имеет никакого экономического смысла, заявил президент Украины.

Порошенко1
Порошенко обсудит решение ЕК в пользу "Газпрома" со шведскими партнерами
Сайт президента Украины
Украинская сторона рассчитывает на принципиальную позицию Швеции в вопросе использования Россией мощностей газопровода OPAL, заявил президент Украины Петр Порошенко 14 ноября.

"Также мы рассчитываем на принципиальную позицию Швеции относительно проекта OPAL, проекта "Северный поток". И мы сегодня еще будем иметь время для обсуждения. Поскольку это – политически мотивированный проект, который не имеет никакого экономического смысла", – цитирует "Укринформ" заявление Порошенко на пресс-конференции.

Президент выразил надежду, что обсуждение данного вопроса  с шведской стороной будет эффективным.

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Напомним, 28 октября Еврокомиссия приняла решение позволить российскому "Газпрому" увеличить объемы поставки газа через "Северный поток", при помощи газопровода OPAL.

Подробнее о решении Еврокомиссии по поводу OPAL и его негативном влиянии на газотранспортные позиции Украины читайте в статье Анны Лютой "OПАЛенные "Газпромом", в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: Укринформ
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Тэги Швеция Еврокомиссия Порошенко
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