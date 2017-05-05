Путин приказал "Газпрому" начать постройку "Турецкого потока"

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Трубоукладочное судно Audacia стоит на рейд возле российского берега.

В ближайшие дни может начаться строительство «Турецкого потока» rg.ru

В четверг трубоукладочное судно Audaciaпришло в район Анапы (РФ) и сейчас стоит на рейд вблизи российского берега, свидетельствуют данные глобальной системы позиционирования морских судов.

Судно длиной 225 м имеет динамическое позиционирование (точность его расположения в момент укладки трубы обеспечивается не якорями, а вращением винтов); работает с 2007 года.

Сообщается, что глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным доложил о готовности в ближайшие несколько дней начать строительство морской магистрали.

"Мы в текущий период времени полностью завершили все подготовительные и мобилизационные работы. Сообщаем вам о готовности в течение нескольких дней начать морскую укладку газопровода", - подчеркнул Миллер.

"Надо начать работать", - сказал Путин. Глава "Газпрома" ответил: "Есть".

Напомним, что в феврале президент Путин подписал закон о ратификации соглашения РФ и Турции о строительстве газопровода "Турецкий поток".

Ранее экс-посол Украины в Турецкой Республике Сергей Корсунский в статье для ZN.UA писал, что соглашение о создании газопровода "Турецкий поток", достигнутое между Турцией и РФ, не гарантирует скорого начала строительных работ, а тем более – его запуска к концу 2019 года, на который рассчитывают в "Газпроме".

Напомним, 10 октября Россия и Турция подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода "Турецкий поток". 2 декабря соглашении было ратифицировано парламентом Турции.

Российский "Газпром" и турецкая компания Botas подписали Меморандум о взаимопонимании по строительству газопровода "Турецкий поток" еще 1 декабря 2014 года. Планируется, что газопровод пройдет 660 км в старом коридоре "Южного потока" и 250 км в новом коридоре в направлении европейской части Турции. Предполагается, что поставки газа по первой нитке газопровода будут целиком предназначены для турецкого рынка.

Читайте о перспективах создания "Турецкого потока", а также о политических последствиях продажи части российской "Роснефти" иностранцам в статье Сергея Корсунского "Швейцарский прорыв Кремля" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".