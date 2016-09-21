Прокуратура рассчитывает привлечь к ответственности владельца "Эльдорадо" за банкротство "Михайловского"

Бывший владелец банка сбежал за границу.

Прокуратура Киева рассчитывает привлечь к ответственности владельца сети по продаже бытовой техники и электроники "Эльдорадо" и ТЦ Gulliver Виктора Полищука за банкротство банка "Михайловский", в котором он ранее владел 92,501% уставного капитала, сообщил первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко.

"Забрал свои залоги (из банка "Михайловский" – ред) и убежал за границу… Шанс (привлечь к ответственности Полищука – ред.) есть", – сказал он в ходе заседания комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности во вторник.

Первый заместитель прокурора Киева также сообщил, что по этому делу уже арестован бывший глава правления банка "Михайловский" Игорь Дорошенко и бывший директор "Инвестиционно-расчетный центр" Михаила Канюк, а заместитель главы правления банка Денис Панфилов – в розыске.

Кононенко также допустил, что работавший в банке с декабря 2015 года куратор Нацбанка мог знать о незаконных операциях, но признал, что его деятельность еще не исследована.

Заместитель директора-распорядителя Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) Андрей Оленчик в ходе заседания заявил, что мошенническая схема, по которой работал с вкладчиками банк "Михайловский", до сих пор применяется в ряде других банков, о чем Фонд гарантирования уже сообщил соответствующим органам власти. "На самом деле на рынке такие схемы есть и в других банках и мы сейчас об этом информируем соответствующие государственные службы и надеемся что эти схемы будут прикрыты и не повторится больше трагедия этих 14 тыс людей (клиентов банка – ред.)", – сказал он.

"У людей деньги были украдены… Классический механизм, для этих 14 тыс человек, предусмотренный законом о системе гарантирования вкладов в данной ситуации применить не возможно", – добавил А.Оленчик.

По его словам, президент поручил создать рабочую межведомственную группу по решению проблемы с вкладчиками банка "Михайловский", но ее формирование все еще не завершено.

Глава подкомитета по вопросам ценных бумаг, фондового рынка, деятельности рейтинговых агентств и электронной коммерции Павел Ризаненко в ходе заседания отметил, что Нацбанк частично несет ответственность за случившееся и отметил важность доведения расследования данного дела до конфискации имущества Полищука.

"История успеха господина Полищука как банкира в том, что его за руку по Фонду гарантирования и Нацбанку водил Макар Пасенюк, все знают – из компании ICU. И убеждал всех, что это действующая эффективная бизнес-модель… доубеждался до убытков государства на 2 млрд грн", – сказал он.

В ответ на слова Ризаненко и во избежание домыслов и спекуляций, группа ICU сообщила агентству "Интерфакс-Украина", что в 2014 году выступала финансовым консультантом банка "Михайловский" в отношении приобретения им украинского банка с иностранным капиталом и доли в капитале банка с украинским капиталом у одного или нескольких акционеров, однако ни один из банков не был приобретен.

В рамках работы по этому контракту управляющий партнер ICU М.Пасенюк принимал участие в рабочей встрече с представителями НБУ и банка "Михайловский", на которой обсуждались вопросы о предварительном согласовании одного из вышеназванных приобретений, а также бизнес-модель банка в сфере потребительского кредитования и кредитных карт после возможного слияния, уточнили в группе.

"Кроме участия в вышеназванной рабочей встрече, ни Пасенюк, ни кто-либо из сотрудников не были инициаторами или участниками встреч между В.Полищуком и представителями НБУ или других государственных органов и учреждений Украины. Срок договора о предоставлении консультационных услуг истек в 2014 году. Группа ICU никогда не выступала финансовым советником лично В.Полищука", - подчеркнули в ICU.

Как сообщалось, управляющий партнер инвестгруппы ICU Макар Пасенюк являлся советником президента Украины Петра Порошенко при передаче принадлежащих главе государства активов в независимый "слепой" траст (blind trust) Rothschild Trust. До назначение главой Нацбанка Украины Валерия Гонтарева была совладелицей и главой совета директоров группы "Инвестиционный капитал Украина" (ICU).

В рейтинге 100 богатейших украинской редакции Forbes Виктор Полищук по итогам 2015 года занял 67 место: по оценкам издания, более 100 тыс кв. м арендных площадей могли принести ему годовой доход в размере 325–390 млн грн, тогда как сеть магазинов "Эльдорадо" за 2015 год сгенерировала более 6 млрд грн выручки.

НБУ признал банк "Михайловский" неплатежеспособным 23 мая 2016 года и сообщил, что еще 23 декабря 2015 года он присвоил финучреждению статус проблемного в связи с рисковой деятельностью. Несмотря на это, 20 мая 2016 года банк провел операции, по итогам которых нагрузка на Фонд гарантирования выросла с 1,6 млрд грн до 2,6 млрд грн.

При этом В.Полищук 19 мая продал свою контролирующую 92,501% долю в ООО "Экосипан", которому принадлежит 100% банка "Михайловский", группе инвесторов-физических лиц, ни один из которых не получил более 10%.

Ранее глава НБУ Валерия Гонтарева заявила, что собственник банка Виктор Полищук, которого она назвала "проходимцем", и глава правления Игорь Дорошенко сядут в тюрьму минимум на 5 лет за то, что с делали с "Михайловским".

Фигуранты делв подозреваются в выводе из банка "Михайловский" 870 млн грн средств вкладчиков и доведении финучреждения до неплатежеспособности. По данным Нацбанка, совершенные руководством "Михайловского" только за один день (20 мая) транзакции на сумму около 1 млрд грн привели к увеличению нагрузки на Фонд гарантирования вкладов до 2,6 млрд грн. В НБУ считают сделки незаконными и намерены через суд добиваться их отмены.