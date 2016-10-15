Проект изменений в НК от Минфина страдает низким качеством реализации в целом неплохих идей - мнение

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По мнению Гетманцева, к работе над проектом не были привлечены юристы.

Гетманцев расскритиковал предложения КМУ по налоговым изменениям Андрей Товстыженко, ZN.UA

Основным дефектом представленного Минфином проекта изменений в Налоговый кодекс, в некоторых частях несовместимым со здравым смыслом, является качество реализации в общем неплохих идей в тексте проекта.Такое мнение высказал в своей статье для ZN.UA доктор юридических наук, профессор Данил Гетманцев."Начнем с новых норм статьи 42-1, регулирующих электронный кабинет налогоплательщика (ЭКН). Какая цель преследуется закреплением в тексте закона такой детальной инструкции по использованию еще абсолютно сырого механизма ЭКН? Кому пришло в голову закрепить в законе пояснения и технические нормы, дико смотревшиеся бы даже на уровне постановления правительства? Вопрос к авторам: вы действительно таким образом хотите добиться определенности закона, максимально устранив человеческий фактор? Поверьте, вы добиваетесь обратного", - говорится в статье.

"Чтобы понять это, достаточно просто внимательно прочитать текст статьи 42-1, выписав внутренние противоречия сверхдетализированных правовых норм. Мы без особого труда нашли их с десяток. И потом, как вы собираетесь уточнять и изменять их? Ведь необходимость внесения изменений в процессе притирки основных элементов нового механизма очевидна. Неужели вы на самом деле думаете, что полномочия методолога, техадминистратора, равно как и регламенты работы кабинета будут ждать упокоившись, пока вы протащите через ВР очередную "реформу"?", - отмечает Гетманцев.



"Удивление вызывает то, как авторам законопроекта удалось обойти такие очевидные вопиющие ошибки, выявленные правоприменительной практикой, как вопрос правового статуса информации в налоговых базах (а значит, и права налогоплательщика опровергать информацию через суд), размера судебного сбора, а также сроков обжалования НУР в суде", - считает Гетманцев, отмечая, что, очевидно, к работе над проектом не были привлечены юристы.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил проект поправок в Налоговый кодекс, разработанный Министерством финансов. Перед внесением документа в Верховную Раду правительство направит проект в Совет реформ при президенте Украины.

Подробнее о законопроекте читайте в статье Данила Гетманцева "Глобальный дефект" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".