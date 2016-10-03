Депутат объяснил суть реформы ГФС и налоговых изменений, предложенных Минфином

Руководство ГФС сейчас активно лоббирует непринятие проекта закона в нынешней редакции, отмечает народный депутат Андрей Журжий.

Минфин предлагает изменить организационную структуру ГФС

Представленный Министерством финансов Украины проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины" в целом можно считать хорошей базой законодательства для улучшения условий ведения бизнеса и уменьшения давления фискальной службы на налогоплательщиков, а ключевая идея законопроекта - реформа налоговой системы, которое должно начинаться с реформирования ГФС.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет народный депутат Андрей Журжий, отмечая, что документ содержит ряд новелл, которые позволят это сделать. Среди них:

— предоставление права уполномоченным лицам (а не исключительно руководителю и заместителю) соответствующего контролирующего органа принимать решение в пределах их компетенции.

— изменение организационной структуры ГФС. Так, законопроектом предлагается передать полномочия по проведению налоговых проверок на областной уровень, тогда как местные налоговые инспекции будут выполнять сервисную функцию.

— ликвидация налоговой милиции и экономических подразделений МВД и СБУ и создание финансовой полиции.

"Учитывая позицию экспертной среды, именно этих изменений больше всего ждет бизнес", - пишет Журжий.

Проект содержит ряд чрезвычайно важных изменений по администрированию налогов, отмечает народный депутат. К таким относятся:

— передача информационных баз данных в Минфин, чем ГФС лишается инструмента коррупционной составляющей;

— обнародование на сайте ГФС плана-графика плановых налоговых проверок;

— создание единого счета для уплаты всех налогов и сборов (кроме НДС и акцизного налога на горючее) с 2018 г.

— ведение единой базы индивидуальных налоговых консультаций на сайте ГФС.

Как пишет Журжий, самым болезненным вопросом для бизнеса остается вопрос НДС, поэтому проектом предлагается ряд положительных изменений относительно следующего:

1. Бюджетного возмещения. Так, вводится Единый реестр заявлений о возврате суммы бюджетного возмещения и отменяется заключение ГФС для осуществления Государственным казначейством Украины бюджетного возмещения.

2. Невозможности отмены налогового кредита, ведь зарегистрированная налоговая накладная станет безусловным основанием для его получения. Даже в случае выявления контролирующими органами нарушения налогового законодательства у контрагентов налоговый кредит не может быть отменен.

"Эта норма позволит не допустить десятков тысяч надуманных проверок налогоплательщиков сотрудниками ГФС", - считает народный депутат.

3. Увеличения срока для регистрации налоговой накладной, что минимизирует отток оборотных средств у предприятий.

4. Мер, связанных с борьбой с конвертационными центрами на этапе регистрации налоговой накладной.

5. Введения обязательного требования отображения четырех цифр кода УКТ ВЭД/услуг в налоговой накладной для всех операций.

"Этот инструмент существенно усложнит уклонение от налогообложения путем "скруток", ведь контролирующие органы смогут в автоматическом режиме видеть, какой товар/услуга поставляются", - отмечает автор статьи.

Подробнее о предложенных Минфином изменениях читайте в статье Андрея Журжия "Чтобы хвост не вилял собакой" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".