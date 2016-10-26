Прибытие миссии МВФ в Украину перенесено – СМИ

Новая дата прибытия миссии МВФ в Киев пока неизвестна.

Миссия МВФ прибудет в Киев позже, чем планировалось mignews.com.ua

Прибытие миссии Международного валютного фонда (МВФ) в Киев перенесли на более поздний срок.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", со ссылкой на источник в Кабмине, перенос нового визита миссии связан с внутренними причинами Фонда.

"По внутренним причинам Фонда прибытие миссии было перенесено. Новая дата не называется, но будут скоро", – заявил собеседник агентства.

Ранее в Министерстве финансов Украины сообщали, что миссия МВФ готовится вернуться в Украину после 26 октября, чтобы в очередной раз пересмотреть программу сотрудничества с Киевом по реформам.

Напомним, что 15 сентября, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на 1 млрд долларов.

Экономические обозреватели ZN.UA Юлия Самаева и Юрий Сколотяный считают, что урезанный третий транш МВФ может стать для Украины последним, в том числе, из-за нереалистичного проекта государственного бюджета на 2017 год.

"В стране, где почти половина населения в той или иной форме является получателем социальных выплат государства, до сих пор нет достаточно ответственных политиков, способных открыто заявить о том, что украинскому бюджету это элементарно не по карману. И украинский бюджет не будет реалистичным до тех пор, пока его расходная часть будет формироваться, исходя из политических интересов, а не реальных возможностей", - отмечают авторы.

Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье Юлии Самаевой и Юрия Сколотяного "Печальные транше-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".