Прибытие миссии МВФ в Украину перенесено – СМИ

Новая дата прибытия миссии МВФ в Киев пока неизвестна.
Как сообщает "Интерфакс-Украина", со ссылкой на источник в Кабмине, перенос нового визита миссии связан с внутренними причинами Фонда.
"По внутренним причинам Фонда прибытие миссии было перенесено. Новая дата не называется, но будут скоро", – заявил собеседник агентства.
Ранее в Министерстве финансов Украины сообщали, что миссия МВФ готовится вернуться в Украину после 26 октября, чтобы в очередной раз пересмотреть программу сотрудничества с Киевом по реформам.
Напомним, что 15 сентября, Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине очередного транша в рамках программы EFF на 1 млрд долларов.
Экономические обозреватели ZN.UA Юлия Самаева и Юрий Сколотяный считают, что урезанный третий транш МВФ может стать для Украины последним, в том числе, из-за нереалистичного проекта государственного бюджета на 2017 год.
"В стране, где почти половина населения в той или иной форме является получателем социальных выплат государства, до сих пор нет достаточно ответственных политиков, способных открыто заявить о том, что украинскому бюджету это элементарно не по карману. И украинский бюджет не будет реалистичным до тех пор, пока его расходная часть будет формироваться, исходя из политических интересов, а не реальных возможностей", - отмечают авторы.
Подробнее о госбюджете и условиях МВФ читайте в статье Юлии Самаевой и Юрия Сколотяного "Печальные транше-бюджетные "торжества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс-Украина