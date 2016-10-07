Глава МВФ посоветовала Deutsche Bank "пересмотреть" свою бизнес-модель – NYT

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Лагард считает, что немецкому банку лучше избежать суда в США.

Лагард не советует Deutsche Bank судиться с Департаментом юстиции США. G20 Australia 2014 / flickr.com

ПредседательКристин Лагард, комментируя тяжелое финансовое положение Deutsche Bank, посоветовала крупнейшему кредитору Германии как можно скорее договориться с американскими регуляторами, которые могут наложить на него большой штраф.

Об этом сообщает New York Times, напоминая, что европейские чиновники пытаются укрепить доверие к банковской системе Европы, уверяя, что в целом она работает хорошо. А в Берлине заговорили о том, что нет никаких доказательств причастности Deutsche Bank к отмыванию денег в России. Поэтому, возможно, в ближайшее время финучреждение почувствует некоторое облегчение.

Однако Лагард не пыталась смягчить свои слова относительно проблем немецкого кредитора, в то время как МВФ считает его финансовые проблемы большей угрозой для финансовой системы, чем трудности любого другого международного банка в эру чрезмерно низких процентных ставок.

"Deutsche Bank, как и многим другим банкам, нужно пересмотреть свою бизнес-модель", - сказала Лагард.

"Ему стоит пересмотреть свою долгосрочную доходность, учитывая нижнюю границу процентных ставок в мире, которая может сохраниться на дольше, чем мы надеялись. Банку нужно решить, какой размер доходов он хочет получить и как он хочет укрепить весь свой баланс", - добавила глава МВФ.

Deutsche Bank как раз начал обстоятельный процесс своего "капитального ремонта", который включает сокращение персонала на около 100 000 людей, модернизацию информационных технологий и продажу непрофильных активов.

Лагард подтвердила, что знает о распродаже активов, который устроил Deutsche Bank. Но она отметила, что банку остро нужна договоренность с Департаментом юстиции США, который пригрозил оштрафовать его на 14 миллиардов долларов.

"Плохая договоренность всегда лучше, чем хороший суд", - подчеркнула Лагард, добавив, что Deutsche Bank не в том состоянии, чтобы судиться.

Она пояснила, что договоренность с американскими регуляторами внесет ясность в ситуацию и покажет, с каким грузом банку придется иметь дело, и позволят его валютные запасы справиться с ним.

Напомним, что акции Deutsche Bank опустились до 10,72 евро за одну. Это более чем на треть меньше, чем было в разгар мирового финансового кризиса.

Ранее издание The Economist писало, что Deutsche Bank не может себе позволить уплату крупного штрафа в США. В 2015 году он потерял 7,4 миллиарда долларов. Исполнительный директор Джон Крайан приостановил выплату дивидендов и сказал владельцам акций не ждать прибылей в 2016 году. После последнего обвала цены акций банка, он вышел на торги с четвертью бухгалтерской стоимости всех своих активов. На этой неделе Американская федеральная корпорации страхования депозитов опубликовала данные, которые свидетельствуют, что из 10 крупных банков в затруднении над Deutsche Bank нависла величайшая угроза.