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Президент назначил Богдана Данилишина и Василия Фурмана членами Совета НБУ

24 октября в 11:52

Порошенко уволил четырех старых членов Совета НБУ, назначенных по президентской квоте, и назначил двух новых.

Богдан Данилишин
Бывший политический беженец Богдан Данилишин вошел в совет НБУ
Василий Артюшенко, ZN.UA
Президент Украины Петр Порошено назначил Богдана Данилишина и Василия Фурмана членами Совета Национального банка.

Согласно указу президента, бывший министр экономики Украины, академик Данилишин назначен членом Совета НБУ на семь лет, ректор Киевского института банковского дел Фурман – на шесть лет.

Президент также освободил от должности члена Совета НБУ Валерия Гееца, который вошел в совет в 2005 году.

Кроме того, освобождены от должностей Ирина Акимова, Павел Гайдуцкий и Виктор Федосов, которые являлись членами совета с 2010 года.

Напомним, что Богдан Данилишин занимал пост министра экономики в правительстве Юлии Тимошенко в 2007-2010 годах. В 2010 году в Украине было возбуждено уголовное дело, и он получил политическое убежище в Чехии.

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Как пишет в своей статье для ZN.UA Станислав Аржевитин, с принятием в июне 2015 году законов о развитии институциональной способности НБУ появился реальный шанс превратить Совет Национального банка из органа, который на протяжении многих лет только фактически формализовал решения его правления, в продуктивный рабочий орган монетарной власти. Подробнее о функция Совета НБУ читайте в материале "Безусловные условия получения нового мандата НБУ от общества" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Нацбанк Данилишин
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