Правительство добилось в Высшем админсуде отмены судебных решений о повышении прожиточного минимума

Высший админсуд передал дело о пересмотре социальных стандартов на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Кабмин добился отмены судебных решений о пересмотре украинской потребительской корзины bk52.ru

Высший административный суд Украины удовлетворил кассационнуюУкраины на судебные решения, которые обязали его пересмотреть потребительскую корзину и прожиточный минимум в Украине.

Как сообщает координатор проекта "Открытый суд" Станислав Батрин, по иску которого Кабмин ранее в судебном порядке обязали пересмотреть установленный в Украине прожиточный минимум, 29 ноября суд огласил вступительную и резолютивную часть судебного решения, в соответствии с которой жалоба правительства была удовлетворена.

Таким образом, ВАС отменил решения всех нижестоящих судов, которые обязали Кабмин пересмотреть украинские социальные стандарты. При этом, суд передал дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Отмечается, что представитель правительства обратил внимание суда на то, что Кабмин имеет недостаточно полномочий для установки прожиточного минимума.

Как отмечает Батрин, во исполнение ранее вынесенных судебных решений Кабмин впервые за 15 лет пересмотрел "потребительскую корзину" и прожиточный минимум в Украине, а также задекларировал увеличение в новом году минимальной зарплаты до суммы в 3200 грн.

Сегодня правительство, по его словам, пытается забыть о пересмотре социальных стандартов в Украине на ближайшие 5 лет.

"По итогам данного решения, правительство стремится забыть о пересмотре социальных стандартов в Украине на ближайшие 5 лет. Эта логика нам понятна. Но не приемлема. Данное дело у нас на контроле и будет завершено", – заключил правозащитник.

Напомним, на протяжении 2015 года Станислав Батрин выиграл два судебных дела против правительства Украины о пересмотре прожиточного минимума в суде первой и апелляционной инстанции. Не смотря на то, что решение вступило в законную силу и подлежит исполнению, правительство подало кассационную жалобу в Высший административный суд и просило остановить просмотр прожиточного минимума в Украине.

Однако, тогда и суд кассационной инстанции отказал Кабинету Министров Украины в удовлетворении такого ходатайства.