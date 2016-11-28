Повышение минимальной зарплаты до 3200 грн одобрили 70% украинцев

Считают, что повышение минимальной зарплаты улучшит материальное положение их семьи только 38% украинцев. Но в целом идея понравилась.

Граждане Украины всегда рады повышению зарплаты Андрей Товстыженко, ZN.UA

Абсолютное большинство украинцев (70%) поддерживают намерение правительства повысить минимальную зарплату вдвое до 3200 грн, 18% – не поддерживают, 12% – не определились, свидетельствуют данные ноябрьского опроса Социологической группы "Рейтинг".

Больше всего поддерживают инициативу на Западе и в Центре, сторонники "Блока Петра Порошенко", "Батькивщины" и "Свободы", меньше всего – "Оппоблока" и партии "За Життя".

26% считают респондентов, что самая большая заслуга в принятии решения по повышению уровня минимальной заработной платы принадлежит премьер-министру, 12% считают, что эта заслуга принадлежит президенту, 11% – парламентской оппозиции, 10% – Верховной Раде.

38% респондентов заявили, что повышение уровня минимальной заработной платы улучшит материальное положение их семьи, тогда как почти половина (49%) полагают, что не улучшит, 13% – не определились.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 10-17 ноября среди 2000 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности: не более 2,2%.

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26 октября премьер-министр Владимир Гройсман предложил поднять с 2017 года минимальную зарплату в два раза – до 3,2 тыс. грн.

Подробнее о повышении минимальной зарплаты читайте в материале Марианны Онуфрик "Повышение минимальной зарплаты: откуда деньги?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".