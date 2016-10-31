Повторный конкурс по продаже ОПЗ назначен на 14 декабря

Стартовая цена снижена в два раза – до 5,16 млрд грн.

Одесский припортовый вновь выставлен на продажу odessa-life.od.ua

Фонд государственного имущества Украины объявил о начале повторного конкурса по продаже 99,5% акций Одесского припортового завода (ОПЗ), сообщается на сайте ФГИУ в понедельник, 31 октября.

Аукцион по продаже будет проведен 14 декабря 2016 года. Прием конкурсной документации завершается 6 декабря.

Стартовая цена составляет 5,16 млрд грн, что в два раза ниже стартовой цены июльского конкурса. Шаг торгов 150 тыс. грн.

Согласно условиям продажи, новый владелец обязан сохранить основные направления деятельности завода, который специализируется на производстве удобрений. Новый собственник также должен будет модернизировать производственные мощности и сохранить трудовой коллектив, своевременно выплачивать налоги и зарплату.

Новый владелец должен обеспечить беспрепятственный прием, хранение и отгрузку жидкого аммиака, поставляемого в порт Одессы по магистральному трубопроводу и по железной дороге, а также погасить задолженность предприятия перед НАК "Нафтогаз Украины" за поставленный природный газ.

Как известно, ФГИ не смог продать Одесский припортовый завод 18 июля, поскольку ни одна компания не подала заявку для участия в конкурсе со стартовой ценой 13,175 млрд грн (525 млн долларов).

Послушавшись зарубежных кредиторов, в частности МВФ и ЕБРР, правительство Украины снизило стартовую цену ОПЗ в 2,5 раза, до 5,16 млрд грн (около $ 200 млн) и продлило срок приватизации завода.



Находящийся в госсобственности ОПЗ занимается производством химической продукции, а также перевалкой аммиака на морской транспорт. Предприятие в 2015 году получило чистую прибыль 211 млн грн против чистого убытка 270 млн грн годом ранее. Его чистый доход возрос в 2,1 раза – до 11,195 млрд грн.

Подробнее о продаже ОПЗ читайте в статье Константина Авдеенко Одесский припортовый: продать или "сплавить"? в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".