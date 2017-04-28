Потребление газа в отопительные сезоны в Украине за последние пять лет сократилось на 16,5 млрд куб.м.

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Проанализировать тенденции потребления газа каждым домохозяйством пока невозможно.

Украина сократила свое потребление газа в отопительный сезон почти в два раза Андрей Товстыженко, ZN.UA

Сравнение объемов потребленного газа в отопительные сезоны 2012-2013 гг. и 2016-2017 гг. позволяет утверждать, что потребление газа в целом сократилось почти на 16,5 млрд куб.м. Об этом в своем материале дляпишет Алла Еременко.

Автор указывает, что проанализировать тенденции потребления газа каждым домохозяйством пока невозможно из-за отсутствия у многих потребителей бытовых или хотя бы домовых счетчиков газа.

Тем не менее, данные "Укртрансгаза", который осуществляет транспортировку газа по и через территорию Украины, являясь оператором ГТС, дают полное представление об объемах и динамике потребления топлива определенными категориями потребителей.

"Если сравнивать объемы потребленного газа в отопительные сезоны 2012– 2013-х и 2016–2017 гг., то очевидно, что в целом потребление газа сократилось почти на 16,5 млрд кубометров — с 39,982 до 23,495 млрд", – указывает автор.

Подробнее об итогах отопительного сезона 2016-2017 гг. в Украине читайте в материале Аллы Еременко "Отопительный сезон: тенденции и цифры" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".