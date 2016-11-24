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Порошенко пообещал лидерам ЕС отменить запрет на экспорт леса-кругляка

24 ноября в 17:46

После отмены моратория на экспорт необработанной древесины Евросоюз планирует выдать Украине кредит на 600 млн евро.

Порошенко Тус Юнкер
Евросоюз жестко увязывает предоставление 600 млн макрофинансовой помощи с отменой моратория на экспорт леса-кругляка
Сайт президента Украины
Президент Петр Порошенко в ходе саммита Украина-ЕС в Брюсселе сообщил, что намерен инициировать отмену моратория на экспорт необработанной древесины, сообщил президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Я был рад тому, что украинский президент выразил намерение снять запрет на экспорт древесины. Это было наше условие. Как я понимаю, это будет сделано в течение последующих нескольких недель, что даст нам возможность предоставить следующий транш на 600 млн евро макрофинансовой помощи с нашей стороны", - сказал Юнкер на совместной пресс-конференции с президентом Евросовета Дональдом Туском и президентом Украины Петром Порошенко.

В начале июля 2015 года президент Петр Порошенко подписал закон о моратории на экспорт леса. Он сделал это спустя три месяца после принятия закона Верховной Радой. Мораторий вводится сроком на десять лет. Действовать он начал для древесных пород, кроме сосны, - с 1 ноября 2015 года; для древесных пород сосны - с 1 января 2017 года.

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Как писало ZN.UA, в 2015 году экспорт лесоматериалов в необработанном состоянии принес украинской экономике 345 млн долларов валютных поступлений, или 0,9% общей выручки от экспорта. Эта цифра абсолютно несопоставима с масштабом потерь: по оценкам экспертов, бесконтрольная вырубка лесов на Западе привела к уменьшению показателя лесистости с 16% в 1996 году до 11% в 2015 году. Для достижения оптимального уровня лесистости в 20% в Украине сегодня нужно высадить новые деревья на территории площадью около  2,5 млн га. Подробнее читайте в материале Игоря Гужвы "Лесные страсти, или Плюсы и минусы моратория на экспорт кругляка".

По материалам: Интерфакс-Украина , ZN.UA ,
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Тэги экспорт лес президент мораторий
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1 комментарий
  • Aleksandr Scerbina Сегодня, 18:23 Полагаю, что экспорт необработанной древесины совершенно невыгоден стране экспортеру. Это подтверждают и настойчивые требования стран импортеров об отмене запрета на экспорт необработанной древесины из Украины в страны ЕС. Именно с отменой этого запрета Юнкер связывает выделение кредита (именно кредита, займа) на 600 миллионов евро. Гораздо выгоднее экспортировать готовые изделия из древесины или хотя бы их полуфабрикаты: доски, брус.Это способствует росту занятости населения, увеличению ВВП, росту налоговых выступлений. Гораздо правильнее было бы (если не достает своих средств) предложить иностранным инвесторам строить деревообрабатывающие предприятия на территории Украины. Ответить Цитировать Пожаловаться
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