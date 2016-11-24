Порошенко пообещал лидерам ЕС отменить запрет на экспорт леса-кругляка

После отмены моратория на экспорт необработанной древесины Евросоюз планирует выдать Украине кредит на 600 млн евро.
"Я был рад тому, что украинский президент выразил намерение снять запрет на экспорт древесины. Это было наше условие. Как я понимаю, это будет сделано в течение последующих нескольких недель, что даст нам возможность предоставить следующий транш на 600 млн евро макрофинансовой помощи с нашей стороны", - сказал Юнкер на совместной пресс-конференции с президентом Евросовета Дональдом Туском и президентом Украины Петром Порошенко.
В начале июля 2015 года президент Петр Порошенко подписал закон о моратории на экспорт леса. Он сделал это спустя три месяца после принятия закона Верховной Радой. Мораторий вводится сроком на десять лет. Действовать он начал для древесных пород, кроме сосны, - с 1 ноября 2015 года; для древесных пород сосны - с 1 января 2017 года.
Как писало ZN.UA, в 2015 году экспорт лесоматериалов в необработанном состоянии принес украинской экономике 345 млн долларов валютных поступлений, или 0,9% общей выручки от экспорта. Эта цифра абсолютно несопоставима с масштабом потерь: по оценкам экспертов, бесконтрольная вырубка лесов на Западе привела к уменьшению показателя лесистости с 16% в 1996 году до 11% в 2015 году. Для достижения оптимального уровня лесистости в 20% в Украине сегодня нужно высадить новые деревья на территории площадью около 2,5 млн га. Подробнее читайте в материале Игоря Гужвы "Лесные страсти, или Плюсы и минусы моратория на экспорт кругляка".Интерфакс-Украина , ZN.UA ,