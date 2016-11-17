Порошенко подписал закон о ратификации ЗСТ с Канадой

Украинские производители получат беспошлинный доступ к канадскому рынку.

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Президент Украины Петр Порошенко подписал закон "О ратификации Соглашения о зоне свободной торговли между Украиной и Канадой", который ратифицирует Соглашение, подписанное между украинской и канадской сторонами в июле.