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Премьер Канады надеется на сотрудничество с новым президентом США

9 ноября в 20:10

Джастин Трюдо поздравил Дональда Трампа с победой. 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо
Трюдо надеется на сотрудничество с Трампом
russianweek.ca

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Дональда Трампа с победой на выборах президента США и выразил готовность к тесному сотрудничеству двух стран, сообщается в заявлении офиса премьер-министра.    

"Канада не имеет более близкого друга, партнера и союзника, чем США. Мы с нетерпением ожидаем тесного сотрудничество с Трампом, его администрацией и Конгрессом США, в частности по таким вопросам, как торговля, инвестиции и международный мир и безопасность", - заявил Трюдо, сообщает "Укринформ"

Премьер-министр Канады также подчеркнул, что отношения между Канадой и США "служат примером для всего мира". 

"Наши общие ценности, глубокие культурные связи и сильно интегрированные друг в друга экономики формируют базу для усиления крепкого и процветающего партнерства", - заявил Трюдо.

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Напомним, что на выборах президента США победил республиканец Дональд Трамп. Кандидат от демократов Хиллари Клинтон уже поздравила Трампа с победой. Президент Украины Петр Порошенко поздравил Трампа с победой и пригласил в Украину.

По материалам: Укринформ
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