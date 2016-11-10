Порошенко одобрил реструктуризацию миллиардного долга "Антонова"

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"Антонов" будет погашать долг ежеквартально в течение десяти лет. При этом на сумму задолженности не будет начисляются пеня.

ГП "Антонов" получил отсрочку samolety.org

Президент Украины подписал закон о реструктуризации долга ГП "Антонов" как правопреемника ГП "Киевский авиационный завод "Авиант" перед государством за невыполнение обязательств по облигациям, которые "Авиант" выпустил в 2009 году под государственные гарантии.

Согласно принятому Верховной Радой закону, "Антонов" будет погашать долг перед государством ежеквартально в течение десяти лет, начиная с первого квартала следующего года. При этом на сумму задолженности не будет начисляются пеня и другие санкции, а начисленные на день вступления в силу закона пени и другие штрафные санкции списываются.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что общая сумма задолженности ГП "Антонов" составляет 1,271 млрд грн, из которой основной долг составляет 706,03 млн грн и 565,783 млн грн начисленной пени за неисполнение обязательств.

В 2009 году завод "Авиант" с целью погашения долгов выпустил облигации на общую сумму 858 млн грн, из них были размещены облигации на 578,91 млн грн. Облигации были обеспечены полной государственной гарантией.