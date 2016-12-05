Польская PGNIG подала иск из-за решения Еврокомиссии по газопроводу OPAL

Польская компания требует приостановить выполнение решения ЕК.
"4 декабря мы подали иск в трибунал с протестом против решения ЕК и с запросом приостановить выполнение этого решения как Еврокомиссией, так и немецким регулятором", - сказал он.
"Мы считаем, что решение ЕК ударяет по нашим интересам и нарушает действующие в ЕС нормы в сфере конкуренции, защиты интересов третьих сторон, нормы пропорциональности, а также положения Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной", - отметил Возняк.
По его словам, польская сторона недовольна, что решение ЕК до сих пор не опубликовано.
"Мы не можем его оценить", - указал Возняк, подчеркнув, что от Еврокомиссии было получено пояснение, что "решение не готово к публикации, так как нужно исключить торговые данные".
"До 23 декабря мы надеемся получить ответ от суда о том, будет ли выполнение решения по OPAL приостановлено, то есть за неделю до его вступления в силу", - добавил он.
В конце октября Еврокомиссия расширила доступ "Газпрома"к мощностям газопровода Opal, который позволит увеличить объемы прокачки газа через "Северный поток" в обход Украины. "Нафтогаз Украины" раскритиковал это решение, призвав ЕС соблюдать договоренности о европейском Энергосообществе.
Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что решение Еврокомиссии по предоставлению российскому концерну "Газпром" более широкого доступа к газопроводу OPAL нарушает Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.
Ранее в комментарии ZN.UA, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар заявил, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС решение ЕК подрывает реформу нефтегазового сектора страны. Гончар также отмечал, что Украине следует провести консультации с польской стороной относительно возможности проведения совместных действий против Еврокомиссии, используя судебные механизмы.
Как отмечается в статье на страницах еженедельника "Зеркало недели. Украина", решение Еврокомиссии расширить доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL нанесет значительный ущерб не только газотранспортным позициях Украины, но и стабильности и безопасности газообеспечения государств Европейского Союза. То, что решение ЕК, по словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "стало шоком для нас", — полбеды. Хотя Украина и теряет в таком случае более 420 млн долл. ежегодно от сокращения транзита газа по своей ГТС. Еврокомиссия не просто создала прецедент исключения из правил Третьего энергопакета, чего "Газпром" последовательно добивался с 2013 г. Решение Еврокомиссии по использованию трубопровода-отвода OPAL в интересах российской газовой монополии может стать венцом (терновым) 18-летнего периода либерализации европейского рынка газа.
Подробнее читайте в статье Анны Луты "OПАЛенные "Газпромом"".ТАСС