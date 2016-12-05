Польская PGNIG подала иск из-за решения Еврокомиссии по газопроводу OPAL

Польская компания требует приостановить выполнение решения ЕК.

Польская сторона недовольна, что решение ЕК до сих пор не опубликовано utg.ua

Крупнейшая польская энергетическая компания PGNiG предприняла правовые шаги против решения Европейской Комиссии в отношении расширения доступа "Газпрома" к газопроводу OPAL - одному из сухопутных отводов от магистрали "Северный поток", заявил глава PGNIG Петр Возняк.

"4 декабря мы подали иск в трибунал с протестом против решения ЕК и с запросом приостановить выполнение этого решения как Еврокомиссией, так и немецким регулятором", - сказал он.

"Мы считаем, что решение ЕК ударяет по нашим интересам и нарушает действующие в ЕС нормы в сфере конкуренции, защиты интересов третьих сторон, нормы пропорциональности, а также положения Соглашения об ассоциации ЕС с Украиной", - отметил Возняк.

По его словам, польская сторона недовольна, что решение ЕК до сих пор не опубликовано.

"Мы не можем его оценить", - указал Возняк, подчеркнув, что от Еврокомиссии было получено пояснение, что "решение не готово к публикации, так как нужно исключить торговые данные".

"До 23 декабря мы надеемся получить ответ от суда о том, будет ли выполнение решения по OPAL приостановлено, то есть за неделю до его вступления в силу", - добавил он.

В конце октября Еврокомиссия расширила доступ "Газпрома"к мощностям газопровода Opal, который позволит увеличить объемы прокачки газа через "Северный поток" в обход Украины. "Нафтогаз Украины" раскритиковал это решение, призвав ЕС соблюдать договоренности о европейском Энергосообществе.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль заявила, что решение Еврокомиссии по предоставлению российскому концерну "Газпром" более широкого доступа к газопроводу OPAL нарушает Соглашение об ассоциации Украина-ЕС.

Ранее в комментарии ZN.UA, президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар заявил, что Соглашение об ассоциации Украина-ЕС решение ЕК подрывает реформу нефтегазового сектора страны. Гончар также отмечал, что Украине следует провести консультации с польской стороной относительно возможности проведения совместных действий против Еврокомиссии, используя судебные механизмы.

Как отмечается в статье на страницах еженедельника "Зеркало недели. Украина", решение Еврокомиссии расширить доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL нанесет значительный ущерб не только газотранспортным позициях Украины, но и стабильности и безопасности газообеспечения государств Европейского Союза. То, что решение ЕК, по словам председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, "стало шоком для нас", — полбеды. Хотя Украина и теряет в таком случае более 420 млн долл. ежегодно от сокращения транзита газа по своей ГТС. Еврокомиссия не просто создала прецедент исключения из правил Третьего энергопакета, чего "Газпром" последовательно добивался с 2013 г. Решение Еврокомиссии по использованию трубопровода-отвода OPAL в интересах российской газовой монополии может стать венцом (терновым) 18-летнего периода либерализации европейского рынка газа.

Подробнее читайте в статье Анны Луты "OПАЛенные "Газпромом"".