Почти 60% МСП видят в государстве ограничение и преграду для бизнеса – отчет USAID

Только 14% опрошенных предпринимателей рассматривают государство в качестве партнера.

Представители малого и среднего бизнеса не видят в государстве партнера depositphotos.com / mavoimages

Более половины (58%) представителей малого и среднего бизнеса в Украине считают государство преградой и ограничением для своей деятельности, в то время как еще 28% – врагом. Как пишет в своей статье дляЮлия Самаева, соответствующие данные приведены в новом аналитическом отчете USAID.

Автор отмечает, что недавно организация представила отчет ""Ежегодная оценка делового климата", в котором уделила малому и среднему бизнесу особое внимание. Согласно приведенным данным, членами каких-либо бизнес-ассоциаций в Украине являются лишь 15% МСБ. При этом, половина тех, кто в ассоциации не вступил, не видят в этом необходимости.

"Не проявляет малый и средний бизнес и лояльности к государству — 58% его представителей считают государство преградой и ограничением, 28% — врагом и только 14% видят в нем партнера", – говорится в статье.

Самаева указывает, что украинские бизнесмены, несмотря на этом, смотрят в будущее с оптимизмом: за минувший год улучшились показатели всех составляющих Индекса делового климата, кроме долгосрочного планирования.

Главной проблемой для бизнеса в 2016 году стал недостаточный спрос со стороны конечных потребителей и бизнес-партнеров.

"Отсутствие спроса представляется для МСБ куда большей проблемой, чем налоговые ставки, сложности администрирования и политическая нестабильность. Именно отсутствие спроса и низкая покупательная способность населения — основные причины того, почему половина опрошенных МСП не планирует расширять деятельность бизнеса в течение следующих двух лет", – указывает Самаева.

Следующими по важности, как указывает автор, являются препятствия, касающиеся налогообложения. Высокие ставки налогов препятствуют росту 35% опрошенных, что на 4% выше, по сравнению с уровнем 2015 года.

Предприниматели также назвали среди важных проблем ведения бизнеса в Украине обременительность налогового администрирования и бухучета, а также сложности в регуляторной среде.

Подробнее о сложностях работы МСБ в Украине читайте в статье Юлии Самаевой "Большие победы и поражения малого бизнеса. Что ожидают и чего страшатся предприниматели" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".