Отопление пересчитают 48 тысячам киевлян

Всего от жителей столицы получено 203 жалобы на завышенные суммы в платежках.

48 тысяч киевских семей пересчитают отопление

По результатам проверок столичной Жилищно-коммунальной инспекции, платежки за отопление будут пересчитаны 48 тысяч киевских семей, сообщает Киевская городская государственная администрация. Всего инспекция получила 203 обращения относительно чрезвычайно высоких начислений за теплоснабжение за последний месяц.

"За три недели круглосуточной работы инспекции были выяснены основные нарушения и на сегодня принято решение о пересчете 48-ми тысячам киевских семей", - сказал заместитель главы КГГА Петр Пантелеев.

Вследствие проверки были выявлены типичные причины начисления высоких сумм: период начислений более одного календарного месяца; несоответствие отопительных площадей; непредоставление жителями показаний квартирных счетчиков; снятие показаний тепловых счетчиков ПАО Киевэнерго без привлечения представителей домов.

Ранее сообщалось, что "Киевэнерго" не будет пересчитывать платежки за тепло для домов со счетчиками, где не соблюдался температурный режим

Кроме того, в декабрьских платежных квитанциях "Киевэнерго" за теплоснабжение учтено потребление не только за декабрь, но также и за последние дни ноября.

Подробнее о теплотарифах и механизме их начисления, особенностях учета теплопотребления и проблемах централизованного теплоснабжения в Киеве читайте в интервью Евгения Бушмы для ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".