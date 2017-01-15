Омелян потребовал у Бальчуна отчитаться о работе "Укрзалізниці"

В Минифраструктуры намерены разработать антикризисный план для компании-перевозчика.

Омелян ожидал от Бальчуна лучших результатов работы Пресс-служба Кабмина Украины

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что руководстводолжно отчитаться о работе компании с мая 2016 года.

Омелян также обратил внимание руководства компании на сигналы о негативной реакции граждан на работу железной дороги. Иногда, по его словам, "УЗ" на эти замечания реагирует, иногда - нет.

"Я надеюсь, что мы все же проведем детальный разбор полетов, в частности, что происходит и что произошло со времени назначения команды с мая 2016 года. Я бы хотел, чтобы эта профессиональная дискуссия состоялась в январе, потому что затягивать далее – невозможно", – сказал министр в эфире телеканала Espreso.TV в воскресенье, 15 января.

Омелян пообещал, что после встречи с главой правления "УЗ" Войцехом Бальчуном будет разработан антикризисный план действий, направленных на решение проблем, которые возникают у клиентов компании-перевозчика.



Отвечая на вопрос об оценке работы Бальчуна, глава Мининфраструктуры заявил, что он ожидает от менеджмента УЗ "гораздо лучшего результата".

Неэффективная логистика "Укрзалізниці" в минувшем году стала причиной многомиллиардных убытков Украины, поскольку предприятие не смогло в полной мере обеспечить транспортные потребности горно-металлургической и аграрной промышленности.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Александр Артеменко. По его словам, впервые за всю свою историю "Укрзалізниця" не смогла обеспечить выполнение заявок грузоотправителей и планов по погрузке экспортных грузов.

Подробнее о проблемах "Укрзалізниці" читайте в статье Александра Артеменко "Зачем нужны кризисные менеджеры, когда в стране и так кризис?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".