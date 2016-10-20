Официальный курс гривни упал до 25,69 грн/доллар

Доллар подорожал на 3 копейки.

Гривна падает к доллару Нацбанк Украины/Facebook

25,6932

г

рн/$, понизив его на 3 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (25,6630

грн/$ в среду, 19 октября).

установил официальный курс гривни к доллару на четверг, 20 октября, на уровне

Курс евро установлен на уровне 28,2086 грн/евро (19 октября - 28,2113 грн), 10 рублей – 4,1054 грн/рубль (19 октября - 4,0806 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".