Гривня на межбанке снизалась до 25,69 грн/доллар

Котировки к окончанию торгов составили 25,67-25,71 грн/доллар. НБУ на рынок не выходил.

Курс гривни нав среду, 19 октября, снизился до 25,69 грн/доллар с 25,63 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,67-25,71 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке снизился до 25,6933 грн/доллар с 25,6630 грн/доллар в предыдущий день.

Торговый оборот составил 433,78 млн долларов, тогда как в предыдущий день - 508,13 млн долларов.

В начале сентября замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что "НБУ намерен и далее проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни существенно влияет на уровень инфляции".