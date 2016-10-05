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Официальный курс гривни укрепился до 25,86 грн/доллар

5 октября в 09:18

Доллар подешевел на 6 копеек.

гривня
Гривна стабильно укрепляется к доллару
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Нацбанк Украины установил официальный курс гривни к доллару на среду, 5 октября, на уровне 25,8644 грн/$, укрепив его на 6 копеек по сравнению с предыдущим рабочим днем (25,9206 грн/$ во вторник, 4 октября).

Курс евро установлен на уровне 28,8672  грн/евро (4 октября - 29,1244 грн), 10 рублей – 4,1428 грн/рубль (4 октября - 4,1441 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

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Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами"  в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".

 

По материалам: ZN.UA
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Тэги курс гривна Нацбанк доллар
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