Гривня на межбанке укрепилась до 25,89 грн/доллар

Национальная валюта продолжает укрепляться в октябре. НБУ на рынок не выходит.

Курс гривни наво вторник, 4 октября, укрепился до 25,89 грн/доллар с 25,905 грн/доллар в предыдущий рабочий день.

Как сообщили дилеры коммерческих банков, котировки нацвалюты к окончанию торгов составили 25,87-25,91 грн/доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) аукцион в этот день не проводил.

Согласно данным НБУ, средневзвешенный курс на межбанке укрепился до 25,8644 грн/доллар с 25,9206 грн/доллар в предыдущий день.

Торговый оборот составил 367,48 млн долларов, тогда как в предыдущий рабочий день - 347,11 млн долларов.

5 сентября замглавы НБУ Олег Чурий заявил, что "НБУ намерен и далее проводить валютные интервенции, чтобы сдерживать волатильность курса, вызванную временными факторами, поскольку курс гривни существенно влияет на уровень инфляции". При этом он подчеркнул, что НБУ в настоящее время имеет все возможности для дальнейшего сглаживания курсовых колебаний благодаря наращиванию международных резервов до 14,1 млрд долларов по состоянию на конец августа.