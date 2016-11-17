Официальный курс гривни обвалился к доллару еще на 33 копейки

Стоимость доллара составила 26,3456 грн.

Национальная валюта продолжает падение ZN.UA

26,3456

г

рн/$, таким образом снизив его на 33 копейки по сравнению с предыдущим рабочим днем (26,0117

грн/$ в среду, 16 ноября).

установил официальный курс гривни к доллару на четверг, 17 ноября, на уровне

Курс евро установлен на уровне 28,1951 грн/евро (16 ноября - 28,0016 грн), 10 рублей – 4,0817 грн/рубль (16 ноября - 3,9679 грн).

Напомним, Национальный банк Украины считает нормальным колебания курса в среднесрочной перспективе в диапазоне 10-20%, сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Сергей Николайчук.

Исторический минимум официальной гривни на уровне 30,0101 грн/$ был зафиксирован 26 февраля 2015 года.

При этом курс гривни прямо зависит от мировых цен на сырье. У Украины нет ни одного массового ликвидного финансового актива, кроме твердой иностранной валюты.

Подробнее о курсе гривни читайте в статье Сергея Кораблина "Курсовая лихорадка: пауза между рецидивами" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".