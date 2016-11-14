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Обострение политической напряженности влияет на валютный рынок – НБУ

14 ноября в 17:43

Основным фактором стабильности на межбанковском валютном рынке остается поступление валюты от экспорта зерна, считают в НБУ.

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В НБУ прокомментировали снижение гривни к доллару
Нацбанк Украины / Flickr
Обострение политической напряжения в течение последней недели привело к усилению психологического давления на валютный рынок, заявил директор департамента открытых рынков НБУ Сергей Пономаренко.

Как отмечается в комментарии Пономаренко, на этой неделе на состояние валютного рынка, кроме политического, может повлиять и другой фактор. "Рабочий день в Украине 11 ноября совпал с праздничным выходным днем в США. В такие периоды поступления валютной выручки на счета украинских банков традиционно сокращается, и, как следствие, в течение следующих одного-двух дней наблюдается избыточный спрос на валюту", - сообщил он.

Однако, по его словам, ситуация на межбанковском валютном рынке остается стабильной благодаря значительным поступлением экспортной выручки от экспорта зерна и подсолнечного масла с середины сентября. "Мы ожидаем, что этот фактор продолжит определять состояние межбанковского валютного рынка Украины до конца текущего года", - добавил Пономаренко.

По данным НБУ, по состоянию на 16:30 курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился до 25,7509 с 25,6304 грн/доллар.

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9 ноября заместитель председателя Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что ситуация, которая сложилась на внешних рынках в связи с результатами выборов в США, может иметь ограниченное краткосрочное влияние на состояние украинского валютного рынка.

По материалам: ZN.UA
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Тэги валюта рынок межбанк
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