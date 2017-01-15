Новый перечень основных лекарственных средств Минздрава охватил лишь пятую часть фармрынка

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В новый документ не попали 90 международных непатентованных названий препаратов из списка ВОЗ.

В новый список основных лекарств Минздрава не вошла масса препаратов, пользующихся популярностью в Украине wiki.ru

Подготовленный Министерством здравоохранения новый перечень основных лекарственных препаратов, стоимость которых будет регулироваться посредством реферирования, охватил лишь пятую часть украинского фармакологического рынка.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Самаева. По ее словам, чиновники Минздрава заявляют, что перечень базируется на 19 издании Базового перечня лекарств, рекомендуемых ВОЗ.

"В планах Минздрава было создание нового Национального перечня основных лекарственных средств, включающего именно МНН (международные непатентованные названия - ред.). И министерство его подготовило, более того, по заверениям чиновников, новый перечень базируется на 19-м издании Базового перечня лекарств, рекомендуемых ВОЗ. Базируется, но не копирует его — 90 МНН из перечня ВОЗ в отечественный документ не попали. Если сравнить приведенные в новом перечне МНН со статистикой аптечных продаж, то получается, что чиновники "охватили" лишь пятую часть рынка (в проданных упаковках)", - указывает автор.

Как отмечает Самаева, данный факт, с одной стороны, демонстрирует степень деформации украинского рынка, далеко не всегда продающего потребителям действительно необходимые лекарства, а с другой – оставляет риск того, что в документ не вошли действительно нужные препараты.

При этом, закупки отныне ограничиваются именно перечнем, хотя какой именно документ сегодня можно считать действительным, в данный момент – не ясно.

"Новый перечень так и не был утвержден. Зато старый (постановление правительства №333 от 2009 г.) все еще действителен. Также легитимен и перечень в приложении к постановлению №863 о возмещении стоимости лекарственных средств. Более того, в документе ссылаются сразу на оба действующих списка", - указывает Самаева.

При этом, автор отмечает, что в списке постановления №333 отсутствует ряд лекарств (Амиодарон, Карведилол, Клопидогрель и пр.), содержащихся в приложении постановления №863, что делает их реимбурсацию (возмещение стоимости потребителю – ред.) невозможной.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров ввел с 1 января 2017 года так называемые референтные (усредненные) цены на лекарства от сердечнососудистых заболеваний, диабета и бронхиальной астмы.

Подробнее о проблемах медицинской реформы читайте в статье Юлии Самаевой "Тщательней надо, ребята! Или что не так с медицинской реформой" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".