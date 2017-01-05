Минздрав дал советы перед похолоданием

В Украину идут морозы до 20 градусов. Министерство здравоохранения дало полезные советы, как избежать неприятностей.

Минздрав запретил касаться на морозе металла голыми руками и языком, пить и курить Анна Здоренко, ZN.UA

В связи соМинистерство здравоохранения Украины обратилось к населению с просьбой следовать советам медиков, как избежать вредного воздействия низких температур на организм.

Как отмечается в сообщении Минздрава, на морозе категорически нельзя:

- касаться металла как голыми руками, так и языком. Металл очень хорошо проводит тепло, а значит, мгновенно забирает его у вас, и в месте соприкосновения может возникнуть обморожение. То же касается бензина. Он может очень быстро обморозить кожу при соприкосновении, а следовательно, во время работы с подобными материалами на морозе нужно использовать водонепроницаемые перчатки.

- употреблять спиртное, потому что алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела, что приводит к более быстрым потерям тепла. А это мешает сосудам оберегать от теплопотерь внутренние органы. Кроме того, алкоголь просто ослабляет ваш собственный контроль за ситуацией, мешать вам уберечься от травм в сложных условиях. Никотин также не лучший помощник в борьбе с холодом из-за своего пагубного влияния на стенки сосудов.

Минздрав также дал следующие полезные советы

- Одевайтесь многослойно: наденьте на себя несколько легких кофт вместо одной теплой. Это предупредит потливость, которая на морозе опасна. Если станет жарко, всегда можно снять одну из кофт. Из этих же соображений одежда должна быть полностью свободной.

- Защищайте открытые участки кожи. Не забывайте надевать перчатки, а нос и уши защищать шапкой, шарфом, поднятым воротником.

- Возьмите запасную одежду, если планируете провести целый день на морозе. Иногда достаточно сменить мокрую одежду на сухую, чтобы избежать переохлаждения.

- Не выходите на мороз голодным. Обязательно хорошо поешьте, лучше что-то высококалорийное. Замерзли – также съешьте что-нибудь.

- Заходите каждые полчаса-час в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице.

- По возможности возьмите с собой термос с горячим кофе, чаем или супом.

- Работайте руками, двигайте ими, чтобы усилить кровообращение в замерзающих сосудах. Также двигайте пальцами ног. Можно попрыгать с ноги на ногу – только не очень энергично, это может повредить замерзшим тканям.

- Не переутомляйтесь. Уставший человек быстрее подвергается переохлаждению. Как правило, люди, почувствовав, что начинают замерзать, двигаются очень активно. Но это также не совсем разумно, так как энергия используется очень быстро, а силы надо восстанавливать. Поэтому шевелитесь, но не слишком интенсивно.

- Следите за прогнозом погоды.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида сообщил, что в течение ближайших суток морозы придут на значительную часть территории Украины.

"Минимальная температура воздуха в течение 6-9 января в западных и северных областях будет достигать 14-19 градусов ниже нуля, в Карпатах и Прикарпатском регионе ниже 20 градусов", – сказал он.

По его словам, 9 января наиболее холодная погода сохранится в западных областях, с такими значениями температуры: от -14° до -19°. "А в последующие дни мы ожидаем постепенное повышение температуры", – сказал Кульбида.