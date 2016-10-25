Новый глава "Укравтодора" посоветовал не ждать от него чудес

Славомир Новак выразил готовность приложить максимум усилий для улучшения дорожной инфраструктуры в Украине.

Новак признал, что он не волшебник, а дороги в Украине в очень плохом состоянии Мининфраструктуры Украины

Новый и. о. председателяСлавомир Новак заявил, что готов работать максимально эффективно для кардинального улучшения состояния дорог в Украине, но для этого необходимо время.

"Я не маг, не ждите от меня чудес. Дороги не строятся быстро. Нужно реформировать систему, делать ее прозрачной, нужно начать строительство в Украине. Дороги в очень плохом состоянии, и я это знаю. Нам нужно время", – заявил Новак в понедельник, 24 октября, выступая перед коллективом "Укравтодора".

Руководитель агентства подчеркнул, что улучшение состояния дорог не может быть одномоментным, а также выразил надежду, что в начинаниях его будт поддерживать Кабмин и коллектив "Укравтодора".

"Я понимаю, что задачи и надежды, которые возложены на меня, очень велики. Мне нужна поддержка коллектива, в том числе в донесении обществу тех изменений, которые мы будем делать. Я знаю, легко не будет. Один человек здесь ничего не сделает. Мне нужна поддержка министра, правительства, всей команды "Укравтодора", – подчеркнул Новак.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян, в свою очередь, назвал назначение Новака шансом для "Укравтодора" обеспечить новое качество работы.

Напомним, новым исполняющим обязанности главы Государственного агентства автомобильных дорог Украины (Укравтодор) назначен Славомир Новак, - бывший министр транспорта Польши.

Подробнее о работе Государственного агентства автомобильных дорог Украины читайте в статье ""Укравтодор": перезагрузка" Андрея Вадатурского в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".