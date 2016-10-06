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Рада предварительно одобрила создание Государственного дорожного фонда

6 октября в 18:31

В Дорожный фонд будут стекаться средства от акцизов на топливо, специальные пошлины и штрафы за такие нарушения, как превышение лимита веса.

ремонт дорог дорога
В Украине создадут фонд объемом 40 млрд грн
Правительственный портал
Верховная Рада в первом чтении приняла законопроект о создании Государственного дорожного фонда Украины.

Проект №4015а о внесении изменений в закон Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" поддержали 286 народных депутатов.

Напомним, что в апреле 2016 года Владимир Омелян, назначенный министром инфраструктуры в правительство Владимира Гройсмана, выразил надежду на создание Дорожного фонда, который будет аккумулировать средства на ремонт дорог. "Эта реформа была нашим приоритетом еще в прошлом году. К сожалению, через сопротивление и недоразумения в Верховной Раде мы ее не смогли реализовать", - сообщил он в интервью ZN.UA.

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В июле Омелян заявил правительство создает Дорожный фонд, предназначенный для привлечения не менее 40 млрд грн ежегодно для ремонта и строительства дорог. По его словам, акцизные сборы на топливо, специальные пошлины и штрафы за такие нарушения, как превышение лимита веса, будут генерировать денежные средства для фонда.

По материалам: ZN.UA
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Тэги дорога средства Рада
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