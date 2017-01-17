Нефть торгуется разнонаправленно на заявлениях министра энергетики Саудовской Аравии

Brent торгуется на уровне 55 долларов за баррель.

Brent опускалась на 0,29% - до 55,70 доллара за баррель rosneft.ru

Мировые цены на нефть во вторник, 17 января, отображают разнонаправленную динамику на фоне сделанных в понедельник заявлений министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха и скептицизма относительно эффективности заморозки добычи "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 06.47 по киевскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,29% - до 55,70 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,15% - до 52,45 доллара за баррель.

Министр энергетики Саудовской Аравии, ранее выступая на Всемирном энергетическом форуме в Абу-Даби, выразил мнение, что страны ОПЕК и не входящие в организацию нефтедобывающие государства выполняют договоренность о сокращении добычи "черного золота". Министр также отметил, что те, с кем он говорил, подтверждали стремление поддерживать снижение добычи.

В то же время, некоторые аналитики считают, что сокращение добычи обречено на провал с связи с уменьшением спроса на нефть после увеличения цен.

"На каждое увеличение нефтяных цен на 10 долларов за баррель, спрос на нефть будет уменьшаться на 10 процентных пунктов. В то время как консенсусный прогноз (по спросу на нефть - ред.) предполагает увеличение на 1,3 миллиона баррелей в день в 2017 году (против 1,4 миллиона баррелей в день в 2016 году), мы видим понижательные риски, в то время как спрос в Китае и Индии начинает замедляться", - приводятся агентство Рейтер мнение неназванных аналитиков AB Bernstein.

Поддерживает нефтяные цены и договоренность входящих и не входящих в ОПЕК стран сократить добычу нефти. Ранее страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.