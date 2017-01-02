Россия приступает к сокращению добычи нефти по договоренности с ОПЕК

Сокращение добычи должно длиться все первое полугодие 2017 года.

Россия с 1 января приступает к сокращению добычи нефти bloomberg.com

Россия с 1 января 2017 года начала поэтапно сокращать добычу нефти в рамках выполнения своих договоренностей с ОПЕК.

Министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что в январе-феврале, когда в России держится холодная морозная погода, не позволяющая консервировать скважины, сокращение составит лишь 50 тысяч баррелей в сутки. В марте объем снижения производства нефти должен достичь 200 тысяч тонн. На заявленный уровень сокращения в 300 тысяч баррелей в сутки (до 10,9 млн баррелей в сутки) Россия выйдет в конце апреля-мае.

Сокращение добычи должно длиться все первое полугодие 2017 года. В целом, по расчетам Минэнерго РФ, оно может составить порядка 4,5-5,5 млн тонн.

Новак добавил, что в процессе сокращения будут участвовать 12 нефтяных компаний, на которых приходится 90% российской добычи.

Ранее министр энергетики России Александр Новак объявил, что его страна сократит свою ежедневную добычу нефти на 300 тысяч баррелей. Хотя вчера сообщалось, что страны ОПЕК ожидали от российской стороны уменьшение на 100 тысяч больше.

Напомним, что страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти для устранения перенасыщения рынка. Переговори продолжались в течение последнего года. Но страны ОПЕК до вчерашнего дня не могли договориться ни о какие конкретные действия из-за расхождения во взглядах на то, кто и на сколько должен сократить производство. В частности, Иран потребовал, чтобы Саудовская Аравия сама только сократила дневной добычу на один миллион барылей. В то время как Эр-Рияд хотел, чтобы Тегеран, который не так давно избавился от западных санкций, тоже принял участие в сокращении на уровне со всеми.

Ранее издание Reuters сообщало, что Саудовская Аравия готова к компромиссу с Ираном по сокращению добычи нефти. Министр энергетики Саудовской Аравии Хали даль-Фаліх перед встречей министров стран ОПЕК. заявил, что его страна согласна, чтобы Иран сократил производство на уровне до введения западных санкций.