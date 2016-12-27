Нефть торгуется разнонаправленно на фоне празднования в мире католического Рождества

Биржи Австралии, Гонконга, Великобритании не работают вторую сессию подряд из-за рождественских праздников.

Нефть торгуется разнонаправленно wsj.com

Мировыево вторник, 27 декабря, демонстрируют разнонаправленную динамику, объем торгов остается низким в связи с празднованием в мире католического Рождества, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.04 по киевскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,18% - до 55,80 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,08% - до 53,06 доллара за баррель.

В понедельник из-за рождественских праздников многие торговые площадки, в том числе рынок нефти, были закрыты. Во вторник активность инвесторов остается слабой. Биржи Австралии, Гонконга, Великобритании не работают вторую сессию подряд.

В то же время близится дата начала выполнения странами ОПЕК и другими нефтедобывающими государствами соглашения по ограничению добычи нефти. Это поддерживает позитивное настроение на рынке.

Ранее страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 миллиона баррелей в день - до 32,5 миллиона. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.