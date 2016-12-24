В госбюджет-2017 заложено снижение ренты на добычу нефти

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

86% украинской нефти добывает ПАО "Укрнафта", 40% акций которой принадлежит компаниям группы "Приват".

В госбюджете на следующий год учтены интересы украинских нефтедобытчиков OilNews

Утверждая Государственный, депутаты одобрили значительное снижение ренты на добычу нефти, однако отказались поддержать стимулирующую ренту в 12% для добычи газа на новых скважинах, необходимую для развития отрасли.

Об этом в своей статье для ZN.UA пишет Юлия Самаева. Как отмечает автор, рента на добычу снижена на 16% для залежей с глубиной залегания до 5 км, и на 7% - для залежей на глубине более 5 км.

"В последние годы рента на добычу нефти составляла 45% с залежей глубиной до 5 км и 21% — при глубине залегания свыше 5 км. Народные депутаты снизили ренту на нефть до 29 и 14% соответственно. При этом не поддержали стимулирующую 12-процентную ставку для добычи газа на новых скважинах и снижение ренты на добычу газового конденсата", - отмечает она.

С точки зрения Самаевой, подобные решения принимались депутатами в интересах собственников ПАО "Укрнафта", 40% акций которой владеют компании из группы "Приват".

"Все просто: 86% всей нефти добывает ПАО "Укрнафта", 40% акций которой принадлежит компаниям из группы "Приват", а 75% газового конденсата — государственная "Укргаздобыча"… В итоге бюджет может недополучить порядка 1,7 млрд грн", - указывает обозреватель.

Автор, при этом, отмечает, что по итогам принятия бюджета сегодня сложно сказать, проголосована ли поправка, предоставляющая частным компаниям льготу в 2% при разработке труднодоступных месторождений.

Напомним, Верховная Рада Украины на ночном заседании 21 декабря утвердила во втором чтении и в целом государственный бюджет Украины на 2017 год.

За принятие бюджета проголосовали 274 народных депутата, против были 37 парламентариев, воздержались 35.

Подробнее об утвержденном Верховной Радой бюджете на 2017 год читайте в статье Юлии Самаевой "Госбюджет–2017: а так все чинно начиналось" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".