Нефть подорожала на данных о снижении запасов в США

Запасы нефти в США, согласно данным API, на предыдущей неделе сократились на 7,6 миллиона баррелей.

Brent поднялась выше 51 доллара за баррель ТАСС

Американского института нефти (API) о неожиданном снижении запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

в среду утром, 5 октября, демонститруют рост данных

По состоянию на 07.21 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 0,85% - до 51,30 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,94%, до 49,15 доллара за баррель.

Согласно данным API, запасы нефти в США на предыдущей неделе сократились на 7,6 миллиона баррелей. Теперь инвесторы ждут официальную статистику о запасах от Минэнерго страны, которая будет обнародована позднее в среду. По прогнозам аналитиков, за неделю, завершившуюся 30 сентября, запасы увеличились на 2,560 миллиона баррелей - до 505,26 миллиона баррелей.

Помимо этого на стоимость нефти влияют сообщания по соглашению ОПЕК. Картель на неформальной встрече в Алжире в среду согласовал ограничение добычи в диапазоне 32,5-33 миллиона баррелей нефти в сутки, однако по опасениям инвесторов могут и не привести к результату или вовсе сорваться из-за разногласий между странами.

Слегка сдерживает нефтяные котировки от большего роста сообщение о росте добычи "черного золота" в Ливии. Во вторник руководитель отдела в Национальной нефтяной компании Ливии (NOC) Ибрагим аль-Ауами заявил, что добыча нефти в стране увеличилась до 500 тысяч баррелей в день. К концу текущего месяца она, как ожидается, вырастет до 600 тысяч баррелей в день. На прошлой неделе Ливия добывала 485 тысяч баррелей нефти в день.

Напомним, в ходе энергетического форума в Алжире страны ОПЕК договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года.