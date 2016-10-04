Страны ОПЕК нарастили добычу нефти до рекорда

Количество добываемого "черного золота" выросло на 170 тысяч баррелей в сутки.
Нигерия и Ливия в совокупности увеличили производство нефти в сентябре на 190 тысяч б/с, тем самым компенсировав небольшое сокращение добычи в Саудовской Аравии и Анголе. Ливия повысила производство до 340 тысяч б/с по сравнению с 260 тысячами в августе. По словам представителя ливийской госкорпорации National Oil Corp. Ибрахима аль-Авами, к концу октября производство будет увеличено до 600 тысяч б/с.
В Нигерии подъем составил 7,9%, средний показатель добычи в сентябре – 1,5 млн б/с, а Иран повысил производство на 10 тысяч б/с, до 3,63 млн б/с.
Между тем в Саудовской Аравии добыча сократилась на 60 тысяч б/с, в Анголе – на 40 тысяч б/с.
Как известно, на прошлой неделе по итогам встречи в Алжире члены ОПЕК предварительно согласовали первое сокращение добычи за восемь лет – до 32,5 млн б/с.
Однако три участника картеля получили преференции, и будут продолжать производство нефти на максимальных уровнях. Речь идет о таких крупных нефтедобытчиках, как Иран, Ливия и Нигерия.Интерфакс