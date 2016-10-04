Страны ОПЕК нарастили добычу нефти до рекорда

Количество добываемого "черного золота" выросло на 170 тысяч баррелей в сутки.

Страны ОПЕК добывали в сентябре 33,75 млн баррелей в сутки Reuters

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в сентябре 2016 года увеличила добычу нефти до рекорда на фоне возобновления производства в Ливии и Нигерии. В прошлом месяце добыча ОПЕК выросла на 170 тысяч баррелей в сутки (б/с) и составила 33,75 млн б/с, пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные морских перевозок нефти и опроса аналитиков, трейдеров и представителей нефтяных компаний.

Нигерия и Ливия в совокупности увеличили производство нефти в сентябре на 190 тысяч б/с, тем самым компенсировав небольшое сокращение добычи в Саудовской Аравии и Анголе. Ливия повысила производство до 340 тысяч б/с по сравнению с 260 тысячами в августе. По словам представителя ливийской госкорпорации National Oil Corp. Ибрахима аль-Авами, к концу октября производство будет увеличено до 600 тысяч б/с.

В Нигерии подъем составил 7,9%, средний показатель добычи в сентябре – 1,5 млн б/с, а Иран повысил производство на 10 тысяч б/с, до 3,63 млн б/с.

Между тем в Саудовской Аравии добыча сократилась на 60 тысяч б/с, в Анголе – на 40 тысяч б/с.

Как известно, на прошлой неделе по итогам встречи в Алжире члены ОПЕК предварительно согласовали первое сокращение добычи за восемь лет – до 32,5 млн б/с.

Однако три участника картеля получили преференции, и будут продолжать производство нефти на максимальных уровнях. Речь идет о таких крупных нефтедобытчиках, как Иран, Ливия и Нигерия.