Нефть дорожает на новостях о сокращении добычи в рамках соглашений ОПЕК

Brent подорожала до 56 долларов за баррель.

Brent росла на 0,12% - до 56,06 доллара за баррель

Мировые цены на нефть в пятницу, 13 января, слегка растут на заявлениях министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха о сокращении добычи "черного золота", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.21 по киевскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,12% - до 56,06 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,13% - до 53,08 доллара за баррель.

Новак в четверг заявил, что Россия приступила к снижению добычи нефти в рамках соглашения с нефтедобывающими странами. Он также добавил, что в первые 10 дней января сокращение шло с опережением планов нефтяных компаний.

Сделанные в среду комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха также поддержали цену "черного золота". Фалих заявил, что страна сократила добычу нефти до менее чем 10 миллионов баррелей в день - 22-месячного минимума. Он добавил, что в феврале королевство может урезать добычу еще сильнее.

Ранее страны ОПЕК договорилась о сокращении добычи нефти после года споров. С 1 января 2017 года они сократят добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. При этом соглашение предполагает и участие стран, не входящих в картель. Оно рассчитано на полгода с возможностью продления еще на шесть месяцев.

Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Сообщалось, что из этого количества половина приходится на Россию.