Ситуация на рынке нефтепродуктов в 2017 году будет зависеть от белорусских НПЗ и позиции России – эксперты

Сокращая белорусским производителям поставки нефти, Москва может преследовать собственные интересы в Украине.

Российские производители топлива будут конкурировать с белорусскими за украинский рынок atn.ua

Ситуация на украинском рынке нефтепродуктов в 2017 году будет определяться белорусскими экспортерами и позицией России, пишут в своей статье для ZN.UA Алла Еременко, Сергей Куюн и Геннадий Кобаль.

"Расклад сил в 2017-м будет зависеть главным образом от загрузки белорусских НПЗ, а также от позиции РФ в вопросах экспорта нефтепродуктов в Украину", - указывают авторы.

Специалисты напоминают, что уходящий год стал самым успешным годом для белорусской нефтепереработки в Украине.

"уходящий год стал триумфом белорусских НПЗ, которые совсем чуть-чуть не дотянули до исторического рекорда поставок, зафиксированного в 2012 г., — 4,2 млн т бензина и ДТ. Хотя если учесть растущие поставки сжиженного газа, мазута и битумов, 2016-й станет, безусловно, самым успешным годом для белорусской нефтепереработки в Украине", - говорится в статье.

Вместе с тем, эксперты обращают внимание на возобновление в июле работы российского нефтепродуктопровода "Самара—Западное", который вышел на объемы работы, невиданные за всю историю его работы в независимой Украине.

"Под конец года магистраль вышла на объемы, которых не было за всю историю ее работы в независимой Украине — около 180 тыс.т в месяц. При этом труба начала транспортировку продукта стандарта качества Евро-5", - отмечают специалисты.

Еременко, Куюн и Кобаль, при этом, допускают, что проблемы, возникшие у белорусских НПЗ с поставкой российского сырья (сокращение поставок нефти до 18 млн тонн вместо запращиваемых 23 млн тонн в 2017 году), связаны с российскими интересами в Украине.

"Москва определенно ведет какую-то игру. В 2016 г. директивно были закрыты железнодорожные поставки российского ДТ, но общий объем экспорта в Украину сохранился благодаря поставкам по нефтепродуктопроводу. Это также означает, что если раньше активную роль играл "Лукойл", то теперь поставщик один — "Роснефть". Возможно, это связано с внутрироссийскими раскладами: "Лукойл" по сути остался единственной крупной негосударственной компанией, которой пророчат возврат в государственное лоно", - указывают авторы.

Аналитики также констатируют, что польские и литовские нефтепродукты, доля которых на украинском рынке еще недавно превышала 10 процентов, уходят, не выдерживая конкуренции с украинскими, белорусскими и российскими аналогами.

Ранее сообщалось, что по итогам 10 месяцев 2016 года белорусские поставщики экспортировали в Украину 3,3 млн т. светлых нефтепродуктов, продемонстрировав 80% роста в поставках бензина и 35% роста поставок дизельного топлива.

Подробнее о ключевых изменениях в нефтегазодобыче и на рынке нефтепродуктов за минувший год читайте в статье Аллы Еременко, Сергея Куюна и Геннадия Кобаля "Про нефть, про газ, зачатки рынка и про нас" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".