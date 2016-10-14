Нефть дорожает на фоне данных из США

Цена Brent выросла до 52,12 доллара за баррель.

Нефть Brent дорожает OilNews

Мировыеутром в пятницу, 14 октября, продолжают находиться в "зеленой зоне" на фоне неоднозначных данных от министерства энергетики США по недельной динамике запасов сырья в стране, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 07.49 по киевскому время стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,17% - до 52,12 доллара за баррель, цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI - на 0,61%, до 50,75 доллара за баррель.

Минэнерго США в четверг сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 7 октября, выросли на 4,9 миллиона баррелей, или на 1% - до 474 миллионов баррелей. Аналитики ожидали увеличения показателя - на 0,65 миллиона баррелей. Таким образом, рост запасов был зафиксирован впервые за шесть недель.

Кроме того, запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) снизились на 1,4 миллиона баррелей - до 61,3 миллиона баррелей, а добыча нефти в США - на 0,2%, или на 17 тысяч баррелей в сутки, до 8,450 миллиона баррелей в сутки.

Напомним, на стоимость нефти также влияют сообщения по соглашению между странами ОПЕК, которые в ходе энергетического форума в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года