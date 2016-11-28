Нефть дешевеет из-за отсутствия ясности с соглашением стран ОПЕК

Brent снижалась до 48,20 доллара за баррель.

Нефть дешевеет OilNews

Мировые цены на нефть в понедельник, 28 ноября, снижаются на фоне новостей о разногласиях между странами ОПЕК в отношении страновых квот, что может помешать заключению в среду в Вене соглашения о заморозке уровня добычи.

По состоянию на 8.45 по киевскому времени стоимость январских фьючерсов на североморскую нефть Brent снизилась на 0,1 процента, до 48,20 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,15 процента, до 45,99 доллара за баррель.

Накануне министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о тм, что представители королевства решили не принимать участия в данной встрече ввиду сохраняющегося отсутствия консенсуса между странами ОПЕК. В то же время, он призвал страны, не являющиеся членами ОПЕК, придерживаться курса на снижение объемов добычи нефти.

"Отмена встречи подчеркивает разногласия, которые остаются внутри ОПЕК", - считают аналитики Morgan Stanley, чьи слова привводит Reuters. В то же время, эксперты банка считают, что в том или ином виде соглашение все же будет достигнуто.

Вместе с тем, в конце сентября страны ОПЕК на неформальной встрече в Алжире договорились сократить добычу нефти до 32,5 млн баррелей в сутки с нынешних 33,24 млн баррелей, однако по конкретным лимитам для каждой из стран организации пока договоренностей нет. Это первая подобная договоренность стран ОПЕК об ограничении добычи "черного золота", начиная с 2008 года. На следующей встрече ОПЕК в Вене 30 ноября страны планируют достигнуть окончательных договоренностей по поводу мер стабилизации нефтяного рынка.